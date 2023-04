Xavi Torres: "Quizás eché en falta un poco más de calidad en el equipo"

El segundo capitán del Lugo, Xavi Torres, pidió "disculpas" a la afición por el "palo" del descenso, aseguró que las causas fueron varias, entre ellas "falta de experiencia" y "un poco más de calidad" y declaró que quiere seguir ayudando al equipo rojiblanco en el futuro, por lo que no descarta seguir en el club el año que viene en Primera RFEF pese a la sentencia por corrupción deportiva que lo inhabilita para ejercer su profesión durante 22 meses.

"El domingo nos llevamos un palo muy fuerte. Es verdad que la temporada estaba siendo complicada, pero en ningún momento pasaba por nuestras cabezas el descender. Estamos muy jodidos, hechos polvo porque no hemos conseguido el objetivo del club. Como uno de los capitanes del equipo pido, con la mano en el corazón, disculpas a toda la afición, a toda la gente que nos apoyó en cada partido. Es duro y lo siento en el alma", dijo Torres.

Sobre las causas del descenso, el de Xávea indicó que: "Cuando una temporada no sale bien hay muchas cosas que no se han hecho como se debería. No es momento de echarnos culpas unos a otros. Asumo toda la responsabilidad del vestuario como uno de los capitanes que soy. Sí que es verdad que he echado en falta un equipo más maduro, con más experiencia y, quizás, con un poco más de calidad. Pero ha sido una temporada complicada. He vivido situaciones bonitas y malas en muchos clubes, pero esta afición y este club no se merecen lo que ha pasado esta temporada".

Sin opciones de salvar la categoría, el objetivo del Lugo ahora es "dignificar el escudo". "Ahora no tenemos esos puntos en juego que tanto necesitábamos, pero sí hay algo que debe ser prioritario y es el escudo, la ciudad y la gente que representamos. Por ellos tenemos que morir. Vamos a ir a muerte, lo puedo asegurar, y mis compañeros estarán igual que yo. Tenemos que dignificar este escudo porque fue un palo muy duro. No podemos pensar en tres puntos, sino en dignificar y dar la cara por la gente que nos ha apoyado y no se merecía esto".

El jugador aboga por ponerse a "trabajar desde ya" para preparar un equipo que pueda luchar por el ascenso de categoría la próxima campaña. "Tuve la mala suerte de vivir un descenso con el Betis y con la mala suerte de estar lesionado seis meses del tendón de Aquiles, lo que era una impotencia porque no podía ayudar al equipo. Este año, a pesar de tener alguna lesión he podido ayudar como he podido, infiltrándome y jugando como fuera porque quería ayudar. Tenemos que tener ejemplos en nuestra mente de equipos que bajaron y se pusieron a trabajar a tope para volver a subir y esa tiene que ser nuestra meta desde ya: pensar en un futuro esperanzador y hacer un buen equipo. Tenemos que devolver a este equipo a donde se merece, que es a Segunda División. Esta afición se merece en estar en el fútbol profesional y por eso tenemos que trabajar para volver al fútbol profesional".

Sobre su situación individual, Torres espera poder continuar en el equipo pese a acabar contrato y tener una sentencia por corrupción deportiva que lo inhabilita para la práctica del fútbol por 22 meses. "Ahora pensar individualmente es difícil. Al club y al presidente le estaré eternamente agradecido, porque en un momento muy complicado de mi vida me respetó y me apoyó al máximo. El club y el presidente saben cuál es mi posición. Quiero ayudar a este club, me revienta lo que ha pasado este año. Por eso mi intención es ayudar. Me siento muy identificado con el club y con la ciudad que tanto apoyo me ha dado en momentos duros. Es momento de hacer autocrítica, de intentar mirar a un futuro y devolver a este club, ciudad y afición a donde se merecen y ojalá pueda estar aquí para ayudar a hacerlo posible".

"Sí querría continuar en el club. El presidente sabe cuáles son mis sentimientos y yo, con un equipo, club y afición que estuvieron siempre animándome y apoyándome quiero ayudar", dijo visiblemente emocionado.

Por ultimo, habló sobre la sentencia que lo inhabilita para jugar al fútbol. "Respeto al máximo la sentencia. Me reservo lo que opino porque es un tema judicializado y no puedo hablar más. Ojalá pueda seguir jugando y creo que así será. Mi intención es ayudar al club que tanto me ha apoyado desde donde sea y como sea".