Xavi Torres: "El Lugo está a tiempo de darle la vuelta a la situación"

El capitán del Lugo Xavi Torres fue crítico con la imagen del equipo en Miranda, aunque se mostró confiando en que "queda mucho tiempo" para darle la vuelta a la mala situación clasificatoria del equipo y en lograr un triunfo ante el Villarreal B en el Ángel Carro en un duelo "de más de tres puntos" ante "un rival directo"

"No estamos en la situación en la que nos gustaría estar. Hay mucho margen de mejora y mucho tiempo para revertir esa situación. Es un momento de hacer autocrítica todos los jugadores, porque nuestra mejor versión debe llegar. Tenemos que afrontar este partido en casa ante un rival fuerte y que luchará por no descender. Habrá más de tres puntos en juego y se ha demostrado que el Lugo si da el 99% no le da para ganar partidos. Tenemos que dar mucho más del 100% para poder ganar", declaró Torres.

"Esta situación se nos complicó, pero quedan 19 jornadas, que es un mundo en esta Liga. Tenemos que pensar en cada partido y, sobre todo, en este domingo ante el Villarreal B", observó el centrocampista de Xávea.

"Cuando no ganas es un poco de todo. En Leganés se hizo un partido muy serio a nivel defensivo. Entrenando también habíamos mejorado en lo ofensivo, pero a la mínima nos penalizan. En Leganés fuimos un Lugo con el que me identifico, aunque en ataque podríamos haber hecho más. Pero en Miranda no. El equipo no estuvo a la altura del partido y es un gran toque de atención porque estamos a tiempo, pero el camino no pasa por lo que se hizo en Miranda", indicó el capitán rojiblanco.

"Después de Miranda estábamos todos bastante dolidos. Fue un palo duro porque no hicimos el partido que el míster nos había planteado, pero estamos a tiempo de todo. La confianza es plena en todos los jugadores. Estoy seguro que si damos nuestra mejor versión conseguiremos el objetivo".

Sobre el duelo frente al Villarreal B indicó que: "Creo que será un partido muy disputado. Habrá muchas ocasiones y espero que caigan de nuestra parte. No podemos perder la solidez defensiva e incluso debemos estar por encima del nivel. Hay que trabajar porque si sumamos tres puntos ante un rival directo sería un golpe de moral fuerte para nosotros y para nuestra afición. Tienen que seguir confiando en nosotros porque los necesitamos más de lo que ellos se piensan".

Torres pidió a la afición que anime al equipo en el Ángel Carro. "Como jugadores no podemos pedir más a la afición. Yo estoy encantadísimo. En los momentos duros siempre han estado ahí. Es normal que tengan esa desconfianza con el equipo porque venimos de dos partidos sin ganar, pero los necesitamos, porque ellos nos hacen sacar fuerzas de donde no las tenemos. Este domingo, en casa, a las 21.00 horas contra un rival de nuestra Liga, ojalá venga mucha gente y nos ayude".

Sobre el rendimiento del equipo, manifestó que: "En defensa dimos un paso importante y estamos creciendo bien. En ataque no estamos generando como en otros partidos y trabajamos para solucionarlo. Esta semana le daremos mucha caña, porque en ataque tenemos que dar ese pasito hacia adelante, porque ya lo hemos dado antes y podemos crear más peligro en el área rival".

Por último, habló sobre el mercado. "Yo ya estoy acostumbrado a estos mercados con muchos rumores, pero nosotros estaos centrados en dar nuestra mejor versión, aportar al equipo lo máximo que podamos y haciendo eso, vengan o se vayan jugadores, nosotros conseguiremos el objetivo del club", valoró.