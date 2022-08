Xavi Torres: "El equipo va por la buena senda"

El segundo capitán del Lugo, Xavi Torres, aseveró que el equipo está "en una fase de adaptación" y que está "convencido" de que el grupo va "por la buena senda" para hacer el fútbol que el entrenador Hernán Pérez Cuesta desea y poder lograr la permanencia.

"El primer partido en casa no salió bien, como esperábamos, sobre todo en la segunda parte. no salió nada de lo que nos pidió el entrenador, pero en Tenerife se vio una mejora. En los primeros 20 minutos sufrimos bastante, pero enfrente teníamos a un rival que venía de perder y jugaban en su casa. Pero luego se vio al equipo con una presión arriba diferente, quiso hacer una presión más alta y, con unos retoques que hicimos, pudimos tener más el balón", observó el de Xávea.

"Estamos en una fase de adaptación, a unas nuevas ideas y a un nuevo entrenador. El camino es largo, pero los pasos son los correctos. Estoy convencido de que vamos por la buena senda y que esta fase de adaptación es normal. Tenemos la mente puesta en sumar partido a partido para conseguir el objetivo", añadió.

"Un punto a favor nuestro es que llevamos más de una temporada juntos. Estos partidos no hemos estado como queríamos, pero en Tenerife, en la segunda parte se vio otra cosa. Es verdad que la expulsión de Corredera nos favoreció, pero estamos en una fase de adaptación y de asumir los conceptos nuevos que nos da el entrenador, aunque hacer todo eso es más fácil si vas sumando puntos", opinó Xavi Torres.

El jugador indicó que la falta de jugadores pudo influir en el juego desarrollado. "El que haya lesionados influye. También estamos en una fase del mercado de fichajes abierto, pero nosotros tenemos la cabeza en ganar al Leganés, que viene de dos partidos sin sumar. Estoy convencido de que si transmitimos en el campo lo que quiere nuestro entrenador los puntos se quedarán con nosotros".

Sobre el rival de este sábado en el Ángel Carro (19.30 horas), el Leganés, dijo que: "Es un equipo fuerte, de los gordos de la categoría pese a no empezar bien. No será un partido fácil, pero en nuestro estadio y con nuestra gente no se lo pondremos difícil. Con el trabajo que estamos haciendo creo que haremos un buen partido y le daremos una alegría a nuestra afición".

En cuanto a su rendimiento futuro, Torres declaró: "Ojalá sea como la temporada pasada. Espero que las lesiones me respeten y por ganas y por dar el máximo eso no va a faltar. Espero que pueda dar el nivel del año pasado y trabajo a diario para que así sea".

Además, habló sobre su capitanía. "Lo de ser capitán es un orgullo. Verme votado por mis compañeros es de agradecer y muy bonito. Espero estar a la altura y por ganas no va a ser. Los veteranos estamos intentando ayudar a los jóvenes, porque no es fácil llegar a un club nuevo e igual, por otras causas no tienes la mente al cien por cien en el fútbol".