Xavi Torres: "Quise volver rápido y tuve que parar"

El mediocentro alicantino del Club Deportivo Lugo, Xavi Torres, aseguró esta mañana en rueda de prensa que sus molestias de las últimas semanas han remitido y que podría participar en el duelo de este sábado ante el Real Oviedo (18.15 horas). "La dolencia no ha sido sencilla, quise volver rápido y tuve que parar. Estoy entrenando ya con el equipo y el cuerpo técnico decidirá, pero ya veo la luz al final del túnel", aseguró.

El futbolista ha tenido la oportunidad de ver a su equipo desde fuera en las últimas semanas y reconoció que ha visto "pocos equipos tan luchadores como el nuestro". Además, apuntó que el duelo ante el equipo asturiano "es un partido súper importante porque en el vestuario sabemos que lo puede cambiar todo, tenemos un bloque muy bueno y la afición puede estar orgullosa".

Preguntado sobre si la plantilla piensa ya en la permanencia, teniendo en cuenta la diferencia de puntos que existe ahora mismo con los puestos de descenso, Torres explicó que sus compañeros no piensan en "nada más" que no sea el partido de este sábado. "El Oviedo es un equipo complicado, pero tienen que notar que vienen a nuestra casa. Nuestra gente estará apoyando al equipo, estamos en un momento clave y este sábado no puede fallar nadie", pidió.

Torres insistió en el llamamiento a la afición lucense porque recordó que "va a venir mucha gente del Oviedo" y necesitamos la fuerza de los "nuestros". Además, señaló que si el Lugo consigue la victoria "les igualamos en la clasificación, así que vamos a disfrutar todos juntos de este partido".