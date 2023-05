Xavi Torres pide perdón por sus desencuentros con aficionados en redes sociales

El segundo capitán del Lugo, Xavi Torres, pidió perdón a "los aficionados y seguidores" del club rojiblanco "que se hayan podido ofender" por sus "palabras" en una "discusión" que el centrocampista de Xávea tuvo "con un aficionado en las redes sociales".

Torres había amenazado y retado a presentarse en O Ceao para seguir con la discusión a un seguidor del Lugo a través de mensajes privados por la red social Instagram.

El propio Torres también había contestado de malas maneras a otros usuarios por el mismo procedimiento —mensajes privados en las redes sociales— a más seguidores rojiblancos como respuesta a las críticas de estos sobre su rendimiento futbolístico o por el hecho de haber sido condenado —con sentencia firme— por amaños deportivos y seguir jugando al fútbol en el equipo rojiblanco.

"Nada justifica un tono y unas palabras totalmente equivocadas y que, como bien sabe quién me conoce, no me representan en absoluto", dice Torres en un mensaje en sus redes sociales. "Cometí un grave error. En mi caso tengo que asumir mi fallo y solo cabe disculparme ante mi afición", declaró el futbolista.

"Entiendo que, viviendo un descenso tan doloroso como el que estamos pasando, lo último que se espera de uno de los miembros del equipo es esto. Mis compañeros y la afición merecen todo mi respeto y por eso me duele tanto lo sucedido", continúa Torres.

"Lamento profundamente el efecto de mis palabras, no debí hablar ‘en caliente’, y me he equivocado con este tipo de respuestas a las quejas de un aficionado que pertenece a una grada que nos ha dado todo y en todo momento. Ya me he disculpado en privado con esta persona, pero quería hacerlo también en público con todos vosotros", concluía el futbolista de Xávea.

Un sector importante de la afición pidió el pasado domingo su salida del club rojiblanco a través de pancartas y cánticos en el Ángel Carro y mensajes en redes sociales.