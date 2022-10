Xavi Torres: "No estamos haciendo las cosas tan mal"

Uno de los capitanes del Club Deportivo Lugo, Xavi Torres, habló en la mañana de este jueves para restar presión a sus compañeros y reconocer que la dinámica "no es la esperada, pero son cosas que pueden pasar" y asegurar que, en su opinión, "creo que no se están haciendo tan mal las cosas y esta semana tenemos una gran oportunidad para mejorar", dijo en referencia a la visita del Burgos este domingo.

El alicantino apuntó que llega un "rival fuerte" que les ofrece la opción de "tener un gran día delante de nuestra gente". En este sentido, reconoció que el Lugo "tiene que trabajar la faceta defensiva para que experimente una mejora, y en este sentido tenemos un ejemplo en el Burgos y podemos crecer ahí", señaló.

Con todo, Xavi Torres ve al equipo "capacitado" para revertir la mala situación. "Estamos a tiempo, veo en los ojos de los compañeros esas ganas de darle la vuelta a esto", apunto.

Sobre el Burgos reconoció que es un "equipo completo, que me gusta mucho, y que saben que si no encajan tienen muchas opciones. Enfrente estaremos nosotros, fuertes, tendrán un rival herido, muy apoyado por nuestra gente". A este respecto, añadió que "todo pasa por casa, estamos con una gran motivación y no me canso de decirlo. Hay que confiar en esta plantilla porque todos queremos dar un pasito más".

Sobre el plan de partido, comentó que "adelantarse en el marcador será clave" y para ello necesitan "el apoyo de todos, del equipo y de la afición, que la necesitamos porque nos ayudan muchísimo durante los partidos".