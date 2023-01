El Lugo pierde a su capitán: Xavi Torres, inhabilitado 22 meses por el caso Osasuna

Xavi Torres, actual jugador del CD Lugo, donde ejerce de capitán, y Antonio Amaya, ya retirado, son los primeros futbolistas condenados en el fútbol español por corrupción deportiva por recibir primas a terceros.

El jugador albivermello ha sido condenado a diez meses de prisión, a pagar una multa de 400.000 euros y, lo que es más grave en términos deportivos, ha sido inhabilitado para la práctica profesional durante un año y diez meses.

El Tribunal Supremo ha rebajado las penas de prisión impuestas a los nueve condenados por el denominado caso Osasuna, en el que se consideró probado que miembros de la Junta Directiva del Club Atlético Osasuna acordaron primar a los exjugadores del Betis Antonio Amaya y Xavi Torres para "alterar los resultados de la competición deportiva". Ha impuesto penas de entre cinco años y siete meses a diez meses de cárcel.

Los condenados son el exgerente del club Ángel Vizcay, el expresidente Miguel Archanco, los exdirectivos Juan Antonio Pascual y Jesús Peralta, el extesorero Sancho Bandrés, los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla, y los exjugadores del Betis Antonio Amaya y Xabier Torres.

Quien más ve rebajada su pena es Vizcay que pasa de 8 años y 8 meses de prisión a 5 años y 7 meses de prisión; mientras que Archanco pasa de 6 años y 8 meses a 5 años y 6 meses de cárcel.

Bandrés baja de 5 años y 6 meses a 4 años; Peralta de 6 años y 8 meses a 5 años; mientras que Pascual, fallecido en verano, pasa de 5 años y 6 meses a 4 y 10. Los exfutbolistas Amaya y Torres pasan de un año a 10 meses y los dos agentes inmobiliarios de 9 a 6 meses.

La Audiencia de Navarra consideró probado que los condenados, miembros en aquella época de la directiva de Osasuna, acordaron primar a dos exjugadores del Betis –Amaya y Torres– con 650.000 euros, por incentivar su victoria ante el Valladolid en la jornada 37 de la temporada 2013-2014 y para dejarse ganar en el partido de Pamplona en la jornada 38.

Pero ahora el Supremo rebaja las penas porque, al contrario que la Audiencia, considera que dejarse perder sí es delito, pero no el primar por ganar, ya que el resultado no depende del deportista.

"Un jugador puede, con su actuación, como una opción posible, perder un encuentro, pero no ganarlo. Y no puede ganarlo porque no depende exclusivamente de su voluntad, sino de otros factores. Y lo que no puede conseguirse voluntariamente, porque es imposible, tampoco puede ser sancionable penalmente", explica la Sala.

Al respecto, el Supremo pone el siguiente ejemplo: "En una final de fútbol, por más dinero con que se prime a los jugadores de uno de los dos equipos contendientes, no puede asegurarse el resultado de ganar el trofeo en que consista la competición".

"Pero lo contrario, sí se encuentra en mano de sus protagonistas, pues así como no puede asegurarse jugar bien, no ocurre lo contrario, pues es perfectamente ejecutable jugar mal intencionadamente y dejarse ganar", precisa la sentencia.

Los hechos probados

Según explica el ponente en la sentencia, los hechos probados recogen que en la temporada 2012-2013, y conforme al resultado de las auditorías contables y resto de pruebas practicadas, se habrían extraído 900.000 euros de las cuentas del club y del dinero en efectivo que tendría que llegar a sus arcas por la venta de localidades y camisetas.

Una vez que esa cantidad es detectada por los órganos externos de control, se intenta tapar o encubrir, y como no se consigue, los directivos encausados se ponen en contacto con dos personas para que firmen un falso recibí por dicha cantidad. De esa forma, señala la sentencia se certificaría el pago "para una finalidad imaginaria".

Cuando en la segunda temporada vuelven a tener el mismo problema, pero con la suma de 1.440.000 euros, lo camuflan bajo el pago de recibos a una sociedad portuguesa que trabajó en el pasado para el club, pero que no responde a ninguna finalidad. "Simplemente es una tapadera del descubierto contable aparecido en las auditorías", dice la sentencia.

Apunta que de igual manera ocurre con un préstamos que se solicita a un aficionado, por 600.000 euros, y que termina devolviendo el club sin que se haya probado el destino de tal inversión en cualquiera de los objetivos y finalidades lícitas de Osasuna.

El CD Lugo apoya al jugador

El CD Lugo emitió un comunicado a última hora de la tarde mostrando su "apoyo" a Xavi Torres. El club destacó "su magnífico comportamiento, profesionalidad, implicación y compromiso demostrados desde el inicio de su etapa en el club; solicitando a su vez respeto, tanto para el jugador, como para su entorno"

👉Comunicado Oficial. Xavi Torres#ForzaLugo — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) January 19, 2023

El conjunto que dirige Tino Saqués manifesto que acompañará a su jugador "en estos difíciles momentos".