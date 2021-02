La visita del Melilla Sport, el viernes a las 19.00 horas en el Pazo dos Deportes, no es un partido cualquiera para los jugadores del Leche Río Breogán. Así lo entiende el base Mo Soluade. "No podemos permitir que nos gane porque sería el único equipo que nos derrota en dos ocasiones pero también porque si les ganamos se les complica mucho la clasificación y esto es bueno para nosotros", señala. Además, en el ánimo de los breoganistas aún perdura el recuerdo del partido de la primera vuelta donde además de la derrota (74-67), el conjunto lucense protagonizó su peor actuación del año.

"Es cierto, allí jugamos muy mal como equipo. Pero estamos en un buen momento y después de ganar la Copa no podemos permitir una derrota y, además, en nuestra cancha. Sí, este partido tiene algo más de importancia que otros".

Alec Wintering anotó ante los de Epifanio 31 puntos (su media es de poco más de ocho si no se tiene en cuenta aquel partido) y anotó tres canastas triples de cuatro intentos. El base no encestó ningún triple en los otros 11 partidos que ha disputado, hasta ayer, en esta temporada. Soluade lo tiene claro: "El viernes no volverá a repetir lo que hizo en la primera vuelta, seguro. Creo que contra nosotros hizo el partido de su vida pero no dejaremos que vuelva a pasar", manifiesta.

El partido del viernes ante el conjunto nortefricano es el primero del Leche Río Breogán tras proclamarse campeón de la Copa ya que en el pasado fin de semana les correspondió descansar. "Estamos bien, hemos entrenado muy duro estos días y solo pensamos en el partido del Melilla. La verdad es que tenemos muchas ganas de volver a jugar", comenta Soluade.

Aunque el conjunto lucense ya está matemáticamente clasificado para jugar en el grupo de ascenso y esto implica que alguno de los encuentros que le restan no van a tener ninguna trascendencia, el base del equipo breoganista asegura que "solo pensamos en el siguiente partido y en ganarlo. La segunda fase ya llegará pero hay que seguir sumando victorias como equipo. Es importante".

El jugador internacional por Gran Bretaña considera que la temporada de su equipo "está siendo muy positiva. Estamos jugando bien, todos estamos entrenando muy fuerte, muy concentrados y todos estamos muy contentos de como están saliendo las cosas pero también sabemos que aún queda mucho para llegar al final".

Soluade ha ido en esta temporada, como en la anterior, de menos a más hasta alcanzar un muy buen nivel que el jugador está convencido de que "va a ser mejor". El base es el mejor triplista de los dos grupos con un excelente 59,5% de aciertos (25/42), un porcentaje que aún es más destacable si se consideran solo los cuatro partidos que se han jugado de la segunda vuelta en los que lleva 12 triples de solo 15 tiros. "Estoy contento de como estoy jugando ahora pero mis compañeros me ayudan mucho. Los rivales siempre están atentos a nuestros pívots y esto nos permite a los exteriores tener mejores posiciones de tiro".