Willy Ledesma: "Empezar bien la Liga es muy importante"

El delantero del Lugo Willy Ledesma afirmó que el equipo es "un bloque fuerte" y que "irá a por los partidos". El futbolista confía en empezar la Liga con un triunfo sobre el Teruel en casa, porque un buen comienzo es "muy importante para la temporada". A nivel individual aseguró sentirse "muy bien".

"Lo más importante es que hubo pocos lesionados, porque la pretemporada siempre pasan factura las lesiones. Llegamos en buenas condiciones, pero sí que es verdad que somos un equipo al que nos falta conocernos mucho más, pero llegamos en unas óptimas condiciones físicas y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo", valoró Ledesma.

"Tenemos un bloque fuerte en el que todos los jugadores van a una. Se nota que es un equipo que va a ir a por los partidos. Corremos como si no hubiera un mañana. A nivel individual me encuentro muy bien. He cogido ritmo durante la pretemporada. Las pretemporadas son para coger minutos y así ha sido. Estoy en un buen momento y ojalá empecemos bien la Liga", estableció el punta.

"Es un grupo con mucha ilusión y mucha hambre, humilde y que sabe a lo que viene aquí. Empezar bien el domingo es importante para la temporada", añadió el futbolista rojiblanco.

Sobre el duelo ante el Teruel, indicó que: "Estamos trabajando para hacerles daño y que el partido se ponga de nuestra cara".

A nivel individual, sobre su pretemporada, destacó que: "Lo importante para mi es trabajar para el equipo y para que salgan las cosas bien. Si las cosas salen con goles, mejor, pero lo importante para mí es dejarme la vida deportiva por el Lugo y ojalá que así sea".

"Es un orgullo representar a un grupo humano como el que hay aquí. En otros sitios he estado también de capitán y tengo experiencia en esto. Trataré de ayudar lo máximo posible a los compañeros para que todo vaya bien", opinó sobre su capitanía.

El jugador está adaptado al equipo y la ciudad: "Estoy muy contento y muy feliz de estar aquí. Tomé una decisión muy correcta y estoy muy feliz de estar aquí".

Ledesma también habló sobre la Primera RFEF: "Todos los equipos son muy complicados, tienen mucha calidad. Tenemos que empezar por tener la portería a cero, porque eso te da muchas más posibilidades de ganar los partidos. Esta es la línea que tenemos que seguir".

Por último, hizo un llamamiento a la afición: "Después de un descenso segur que una afición se puede sentir desilusionada, pero que sepan que nos vamos a dejar la vida y les pedimos que vengan a ver a más de veinte jugadores que se lo vana dejar todo. Seguro que el que venga al campo repetirá y se sentirá identificado con este grupo de personas".