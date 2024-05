Willy Ledesma reconoce que el CD Lugo no ha ganado "a muchos equipos de arriba"

A falta de cuatro jornadas para que termine la Primera RFEF, el máximo goleador del CD Lugo, Willy Ledesma, reconoce que "los números nos han ido alejando" de los objetivos planteados el pasado verano y que el equipo tiene que ser "crítico con lo hecho" en una temporada que ha ido mucho peor de lo esperado dentro del club.

"No conseguir victorias te hace mirar hacia otros objetivos", lamentó el delantero. "No hemos ganado a muchos equipos de arriba, hemos metido pocos goles... es la realidad, los números y registros nos separan de los objetivos que teníamos a principios de año, y hay que mejorar en lo que se pueda", comentó.

En este sentido, recordó que el problema ha sido un tema "grupal" y que, en el aspecto individual, hubiera preferido meter "menos goles", con tal de que el equipo estuviera en posiciones de play off en este tramo final.

"Hay años que se dan así", lamentó el delantero. "Por circunstancias no luchas por lo que quieres, es fútbol y en ocasiones llegan estas temporadas y hay que afrontarlas como toca", agregó.

Preguntado por el rival de este domingo (19.00 horas), el Arenteiro, Ledesma recordó que el fútbol "tiene mucho de mental" y que el equipo ourensano "está en ese momento, en una gran dinámica pero queremos ponérselo difícil y conseguir una victoria muy importante".

Para el delantero, el Arenteiro "maneja muy bien el balón y es fuerte a balón parado", y para optar a un triunfo "tenemos que estar muy concentrados y aprovechar nuestras armas".

Con todo, Ledesma pide ir "día a día" a pesar de que es consciente de que una victoria "nos daría la permanencia matemática prácticamente, y por eso es un triunfo que queremos conseguir".

Lejos de los puestos de play off desde hace varias jornadas, Ledesma abogó por la autocrítica. "No hemos estado cerca de esas posiciones importantes, hay que reconocerlo y asumir que los objetivos han cambiado en este tramo final, así que solo podemos trabajar en conseguir una victoria".

Por ello, no quiso hablar de sus datos goleadores en un año que no ha sido bueno en lo colectivo. "El fútbol es un deporte de equipo, lo individual queda atrás y sin los objetivos comunes no tiene sentido, pero hay veces que las cosas se dan así, no es algo de experiencia porque la mayoría conocemos la categoría", explicó.

Para finalizar, recordó que el triunfo ante el Rayo Majadahonda "fue clave después de una racha muy negativa" y que el equipo "debe seguir así" en estos últimos cuatro partidos.