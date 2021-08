Óscar Whalley entiende el nerviosismo en el Lugo tras dos "bofetadas"

Óscar Whalley, nuevo portero del Lugo, reconoció en su presentación con el conjunto gallego que es "normal que la gente esté nerviosa" por las goleadas que ha encajado el equipo, con él bajo palos, en los dos últimos amistosos y advirtió de que tiene que servir para cambiar la actitud y afrontar de otra manera la primera jornada de LaLiga SmartBank.

El Lugo, invicto ante los tres equipos de su categoría a los que se enfrentó en pretemporada, cayó el domingo pasado frente al Racing de Ferrol (3-0) —de Primera Federación— y ante el Coruxo (3-0) —de Segunda RFEF—, este miércoles.

"Es normal que la gente esté nerviosa. Está siendo una pretemporada de mucha carga para todos y en estos últimos amistosos que hemos tenido y que he jugado no hemos competido, no estuvimos a la altura y es una buena bofetada para saber que tenemos que llegar al día 15 de una manera más agresiva, con más intensidad y hambre de morder", declaró.

En una rueda de prensa telemática, Whalley explicó que "mantener la portería a cero es el objetivo principal" del Lugo en los partidos "y, a partir de ahí, conseguir los objetivos".

Con respecto a su fichaje, señaló que la "confianza" que le "dieron desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico" fue lo "más importante" que tuvo en cuenta para decidirse por el proyecto del conjunto rojiblanco. El guardameta aseguró que por sus "capacidades en el juego", un "gran desplazamiento, bueno en los balones aéreos y reflejos bajo portería", consideraba que "podía encajar" en el estilo del Lugo, opinión que compartió el director deportivo del club, Mauro Pérez.

El responsable del área deportiva del Lugo indicó que el portero, que firmó un contrato de dos años, tenía "muchas ganas de incorporarse al proyecto" y contaba con otras "opciones de España e incluso del extranjero" para continuar su carrera.

MAURO PÉREZ. También se manifestó el director deportivo del Lugo sobre el traspié del miércoles. "Estoy enfadado. El Lugo, si no jugamos al límite, sino somos agresivos, si nos relajamos un poco, si nos despistamos, si no estamos concentrados, tenemos problemas, como otros 14 equipos de la categoría", alertó.

En la cita, además, se lesionó el centrocampista Juanpe Jiménez, que está pendiente del resultado de las pruebas médicas. A falta del diagnóstico definitivo, la sensación de Mauro Pérez es que tiene un "esguince" y no reviste "gravedad", aunque estimó que su concurso en el primer partido de la temporada, la próxima semana ante el Oviedo, es dudosa.

