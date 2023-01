Whalley: "Creo que podemos hacer daño al Villarreal B"

El portero del Club Deportivo Lugo, Óscar Whalley, confía en el potencial de su equipo para superar este domingo al Villarreal B en el Anxo Carro (21.00 horas). "El partido de la primera vuelta nos tiene que servir. Son un gran equipo pero creo que les podemos hacer daño en transición. Son peligrosos y será un partido complicado", avisó el portero.

Whalley destacó la mejora del Lugo en el aspecto defensivo, algo fundamental para el guardameta si se pretende lograr una nueva permanencia. "El sacrificio de los jugadores está ahí, es el camino a seguir, no encajar goles nos hace mejorar mucho y tenemos que incidir en esa línea".

"El crecimiento de los equipos pasa por el crecimiento defensivo. Sabemos que hay que crecer desde ahí, no podemos dejar ese punto y hay que seguir trabajando en esa faceta", insistió.

El portero reconoció el mal partido del Lugo contra el Mirandés. "No vi el CD Lugo fiable que estábamos ofreciendo. Es una situación que nos ha hecho mejorar y no podemos olvidar".

Preguntado por las opciones que ve para mantener la categoría, Whalley respondió que "mis compañeros son los mejores para sacar esto. Si viene alguien para ayudar, perfecto, pero el equipo está preparado para conseguir el objetivo", aseguró.

El portero no quiso hablar de su futuro y apuntó que "no pienso en otra cosa que no sean los tres puntos en juego. Otros temas ya vendrán, de momento estamos a lo importante".