Vuelve a Lugo la magia de la ACB

La Liga Endesa vuelve al Pazo. Después de dos temporadas, el Río Breogán retorna a la considerada, después de la Euroliga, como la mejor competición europea. El esperado retorno se produce a lo grande, ante su público, aunque por los condicionantes sanitarios con el aforo restringido, y recibiendo al Lenovo Tenerife, un equipo que se ha ganado a pulso la consideración de ser uno de los grandes de la competición y que llega el encuentro de este sábado por la tarde, a las 18.00 horas, exhibiendo el brillante y meritorio tercer puesto conseguido la pasada temporada.

Será, por lo tanto, un reestreno para el Río Breogán extremadamente exigente. Un equipo, el lucense, aún con algunas dudas por despejar y, sobre todo, con mucho trabajo de adaptación por hacer. No se puede obviar que ocho jugadores actuarán este sábado en su primer partido en la ACB en el equipo breoganista y que, además, sus seis incorporaciones han llegado de competiciones distintas. No será fácil ni rápido el conocimiento y la toma de contacto con una competición tan exigente.

Esta, además de la indudable calidad de su plantilla, será una de las grandes ventajas del Lenovo Tenerife en el encuentro de esta tarde. Los canarios mantienen el bloque que tan buen resultado obtuvo la pasada temporada y los cuatro nuevos jugadores conocen perfectamente la competición española, como es el caso de Sean Smith —llega del Palencia—, de Tobias Borg —jugó la pasada temporada en el Betis—, de Joan Sastre —que lo hizo en el Valencia— y Kyler Wiltjer —que aunque procede del Telekon Ankara turco tiene pasado en el Unicaja—.

Sin embargo, nada de esto —ni la calidad del rival ni su superior adaptación— debe de servir de excusa. El Río Breogán debe ser consciente de que alcanzar el objetivo, es decir, mantener la categoría, va a estar muy caro esta temporada. Cada partido puede ser determinante y, por lo tanto, hay que afrontarlo de esta manera independiente del rival. Y más en los partidos que se disputen a favor de ambiente.

Tampoco puede haber dudas —esto no solo será cuestión de esfuerzo e implicación—. Los hombres de Paco Olmos necesitan mejorar aspectos determinantes del juego que han quedado al descubierto en los partidos de preparación. Empezando por el trabajo defensivo.

El equipo lucense se presenta ante sus aficionados con nuevo técnico, Paco Olmos, y ocho debutantes en la Liga ACB

El equipo lucense ha trabajado en los ensayos una defensa muy presionante en primera línea pero que no tenía continuidad. Es decir, los rivales, una vez superada la presión inicial, no tuvieron impedimentos para conseguir tiros liberados y, por lo tanto, romper una y otra vez el dispositivo defensivo con una sangría de triples. El Obradoiro endosó a los breoganistas 19 canastas de tres puntos, el Joventut 13 y el Valencia 11. Además, los desajustes defensivos provocaron, en no pocas ocasiones, problemas en el rebote defensivo con los jugadores más grandes fuera de su área de influencia, es decir, muy alejados del aro.

Ante un equipo con la capacidad del Tenerife, repetir estas carencias sería peligroso. El conjunto canario superó la pasada campaña el 40% de acierto en los lanzamientos triples —concretamente alcanzó un 41,4% que solo fue superado por el FC Barcelona con un 43,1%—, lo que indica que es una de sus principales bazas sabiendo sacar muchas ventajas desde el pick and roll.

En ataque, los de Paco Olmos buscarán en la rapidez la fórmula para exprimir las características de jugadores como Bell-Haynes o Musa. Ambos serán determinantes en la suerte del equipo, y buscarán atacar en superioridad para mitigar la escasa amenaza que en el juego estático ha mostrado hasta ahora el conjunto breoganista.

La velocidad será clave en el ataque breoganista

Es todo un reto para los hombres de Olmos. En una competición como la Liga Endesa, donde el triple ha adquirido una creciente importancia, el Breogán se presenta con la doble deficiencia en este apartado: problemas para impedir lanzamientos cómodos del rival y trabas para anotar con un aceptable porcentaje desde esa distancia.

TENERIFE. En una magnífica plantilla como la canaria destacan dos referencias sobre todo. Marcelinho Huertas, que por problemas en una rodilla es duda para el encuentro de este sábado, y el pívot Gio Shermadini, el MVP de la Liga Endesa la pasada temporada. De todas formas, Bruno Fitipaldo es en la posición de base toda una garantía para mantener el habitual buen nivel de Huertas. Todo esto sin desmerecer al resto del equipo, todos con un rol muy bien definido y que interpretan a la perfección.

Un buen ejemplo es el exbreoganista Emir Sulejmanovic —que este sábado alcanzará y precisamente en el Pazo la centena de partidos en la ACB—, un buen complemento en el juego interior potenciado con la llegada de Kyle Wiltjer y la presencia de Fran Guerra.

Desde el exterior, Aaron Doornekamp, Sasu Salin y el recién llegado Joan Sastre son una amenaza constante para la defensa rival. En las cinco ocasiones que el Tenerife jugó, en ACB, en Lugo solo ganó en su última visita, en 2019, (84-85).