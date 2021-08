La Cycling Marathon lleva de nuevo la ilusión y la magia del ciclismo a Os Ancares

El Ancares Cycling Marathon arrancó este domingo en Os Ancares, en la primera edición de esta exigente prueba ciclista que retó a grandes figuras del ciclismo español como son César García Calvo, Iván Raña, Gonzalo Rabuñal o Delio Fernández. También se esperaba la presencia del pentacampeón del Tour de Francia, Miguel Induráin, quien no pudo acudir finalmente debido al contacto estrecho con un positivo.

La prueba, que contó con medio millar de participantes, nace con la voluntad de ser el gran fondo de alta montaña de referencia en Galicia, además de potenciar el deporte y el turismo en una zona tan rica y tan natural como la de Os Ancares.

La jornada arrancó a las 9,00 horas en Pedrafita do Cebreiro y ha transitado también por As Nogais, Becerreá, Navia de Suarna y Cervantes. El final fue en el Alto do Cebreiro, conocido por ser la puerta de entrada a Galicia para los peregrinos que realizan la ruta francesa del Camino de Santiago.

Los participantes realizaron dos rutas: una larga, de más de 120 kilómetros y 3.400 metros de desnivel, y una corta, con casi 94 kilómetros y un desnivel de 2.500 metros. Tras la salida en Pedrafita y una primera parte más relajada, los corredores subieron el alto de Sete Carballos, en primer lugar, y A Pitinidoira, en segundo. A partir de ahí, la ruta corta ha accedido hacia el Alto do Cebreiro, mientras que los de la larga subieron también Vilasol.

En cuanto al ambiente y a las sensaciones de la carrera, la vuelta estuvo poblada de aficionados en todos sus tramos, con una acogida muy buena, y con un muy buen sabor de boca final gracias a la calidad de los ciclistas y al buen tiempo, que hicieron de la prueba todo un espectáculo.

Los propios corredores destacaron la exigencia de la prueba, que fue máxima, y destacaron la satisfacción que da el acabarla y el participar en ella. Sobre el ambiente, comentaron el éxito de la misma, y hablaron de la buena acogida, que se notaba en el aliento que daban los aficionados a los ciclistas, muy implicados con la carrera.

En cuanto a resultados, en la ruta larga, el más rápido fue David Mayo (4.21.48 horas) y la primera mujer en entrar en meta fue Barca Toba (5.38.00 horas). En cuanto al medio fondo, el más veloz fue el italiano Nicola Ciancaglini (3.14.26), y la primera mujer, Uxía Fernández García (4.20.32 horas). El mejor equipo de la competición fue el Monte Neme Calvo de Carballo.