Vuelve la bestia negra: el Bilbao

El Surne Bilbao Basket se ha convertido en un rival nefasto para el Río Breogán en las últimas temporadas. Históricamente, el conjunto vasco y el equipo lucense se han enfrentado seis veces en la Liga Endesa. El Breogán ganó los dos primeros enfrentamientos, en la temporada 2004-05, en Bilbao (76-82) y en Lugo (89-79), pero luego perdió los cuatro últimos.

Especialmente dura fue la derrota sufrida por el equipo lucense (85-84) el 4 de mayo de 2006 en la antepenúltima jornada de la temporada 2005-06, porque en la práctica encaminó al conjunto que dirigía entonces Moncho López al descenso de categoría. En esa misma campaña los vascos también se habían impuesto en el partido disputado en Lugo (70-74).

En la campaña pasada, y al margen de la polémica surgida por el aplazamiento del partido de la primera vuelta por los problemas en uno de los marcadores del Bilbao Arena, el equipo que dirigía Álex Mumbrú también se impuso en los dos duelos: 83-75 en el de la primera vuelta y 86-94 en el encuentro jugado en el Pazo.

De aquella plantilla el club bilbaíno mantiene a cinco jugadores aunque dos de ellos, Andrew Goudelock y Tomeu Rigo, se lesionaron en la pretemporada y no están a disposición del técnico actual, Jaume Ponsarnau. Por lo tanto, en el encuentro de este sábado (18.00 horas) repetirán de la temporada pasada Ludde Hakanson, Álex Reyes y Jeff Withey.

Para sustituir a los dos lesionados de larga duración citados anteriormente llegaron el exbreoganista, cedido por el Barcelona, Agustín Ubal y el escolta estadounidense Adam Smith. Junto a estos, la plantilla la completaron incorporando a tres jugadores procedentes de la Liga Endesa: el alero Xavi Rabaseda (procede del Burgos), el escolta Francis Alonso (Unicaja) y el ala-pívot Emir Sulejmanovic (Tenerife). También son nuevos el ala-pívot Ignacio Rosa (procede del Lleida, de la LEB Oro), el base serbio Nikola Radicevic, que procede del Lietkabelis lituano, al ala-pívot sueco Denzekl Andersson —la pasada campaña jugó en el baloncesto polaco, concretamente en el Ostrow Wielkopolski—, y el pívot estadounidense Michel Kyser, que llega desde el Hapoel Holon, por cierto el mismo equipo en el que también jugaba su compatriota Adam Smith.

El Surne Bilbao Básket ocupa actualmente la sexta posición de la tabla clasificatoria de la Liga Endesa después de un meritorio inicio de temporada.

Además de haber ganado los dos encuentros que ha disputado en la Basketball Champions League —el pasado martes se impuso al Bahcesehir turco (80-66) y anteriormente lo hizo en la cancha del Era Nymburg chaco (54-68); en la Liga Endesa los jugadores de Ponsarnau ganaron los tres primeros encuentros, ante Joventut (76-81), Betis (85-70) y Valencia (71-65) mientras que sufría su primera derrota en la última jornada, en su visita a Granada (99-84).

Adam Smith es el máximo anotador del equipo con 13 puntos de media, seguido muy de cerca por Hakanson, con 12,8. El estadounidense es también el mejor triplista del equipo (10 de 23) mientras que el pívot Jeff Withey es el mejor reboteador (5,5 por partido).

Sulejmanovic, duda ante el Río Breogán por una torcerdura

El entrenador del Surne Bilbao Básket, Jaume Ponsarnau, comentó este jueves que el exbreoganista Emir Sulejmanovic no pudo entrenarse a causa de una torcedura de tobillo que se produjo el pasado martes ante el Bahcesehir. De todas formas, el técnico subrayó que la lesión del bosnio no es grave y que "tiene toda la pinta de que pueda llegar a Lugo aunque no al cien por ciento". La única baja en el equipo vasco será la del base serbio Nikola Radicevic, lesionado en Granada.



Cambio de horario



La ACB anunció este jueves que el encuentro entre Breogán y Valencia, previsto para el domingo 6 de noviembre, se jugará a las 20.00 horas, es decir, tres horas más tarde del horario previsto inicialmente.