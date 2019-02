"Voy tranquilo porque creo que estoy bien preparado"

Al aterrizar el avión sobre la pista de Barajas, el comandante se dirigió a los pasajeros para darles la bienvenida a Madrid y pedirles un sonoro aplauso para el flamante nuevo campeón del mundo de motocross, que les acompañaba en ese vuelo procedente de Bolonia (Italia). En el asiento 17B un chaval gallego se sonrojaba debajo de una gorra de Red Bull. Poco después desconectaba el modo avión de su móvil y los mensajes entraban en cascada, el primero de ellos le hizo gritar una espontánea exclamación: "Coño, el Rey". Jorge Prado era agasajado por todos los españoles, empezando por el Jefe de Estado, Felipe VI, y se disponía a vivir las celebraciones por su soñado título.

Así fue el vuelo que cerraba el Mundial 2018. El próximo lunes Prado, y todo su equipo, se subirán a un avión rumbo a Buenos Aires en su primer viaje de la temporada. Arranca una gira con veinte paradas y con la peculiaridad de ser la primera que el joven gallego hace como defensor del título. En el circuito de Neuquen, ya en la primera carrera, Prado lucirá la cotizada placa roja: "Cuando llegas como campeón sabes que todos los demás te quieren batir, pero mi mentalidad no cambia para afrontar el campeonato, tengo que intentar ganar pero sin cometer fallos. De momento estoy tranquilo porque creo que voy bien preparado".

LA PRETEMPORADA. En 2018 Jorge Prado tuvo un complicado inicio de temporada con una lesión de codo en invierno que le impidió llegar en plenitud de forma al primer Gran Premio, el de Argentina. Este año la pretemporada no ha tenido incidencias: "Hemos trabajado muy duro y llego mejor de forma que el año pasado, hemos dado un pasito adelante. Nos hemos centrado en mejorar la preparación física, en estar más fuerte para poder así ganar velocidad y resistencia". El resultado se ha podido comprobar en las tres carreras del Internazionali Motocross, el abierto italiano que ha medido las fuerzas de los favoritos en la previa del Mundial: "Sí, salieron muy buenas las carreras. No estaban todos los pilotos. Se trataba solo de la pretemporada, pero nos ha servido para ver que la moto va bien y que mi preparación ha sido buena".

Prado volverá a lucir el número 61 en su KTM (#SixT1 le llaman). Frente al campeón volverán a estar varios de sus rivales del año pasado y una buena hornada de jóvenes recién llegados a la categoría: "Creo que va a ser un campeonato duro. Jonass, que era el más peligroso, no está pero el resto de pilotos del Top 5 del año pasado repetimos y seguro que todos han mejorado".

Como todo campeón, y a pesar de su edad, Prado muestra la madurez necesaria para saber que su máximo rival puede ser él mismo: «Es muy complicado estar siempre en cabeza y concentrado para no cometer errores. Pero no siento la presión. Me centro en mi trabajo y así llegarán los resultados».

El lucense es muy pragmático e intenta no "comerse el coco" con factores externos. Lo mismo le ocurre con el calendario: "No lo miro casi, es lo que hay y yo me tengo que adaptar y sacar lo mejor de cada terreno y cada pista. Eso sí, no me gusta nada que España no tenga un Gran Premio teniendo un campeón del mundo".

ARGENTINA. Por lo menos Jorge Prado podrá sentirse como en casa ante los aficionados argentinos en la primera cita del Mundial 2019, el próximo domingo 3 de marzo: "Es un gran premio muy bonito para mí, con muchos fans, mucho público, un circuito espectacular y un terreno muy especial y diferente a lo que nos vamos a encontrar en el resto de países. Me gusta como prueba inaugural".

De su futuro también se empieza a hablar. De momento todavía tiene contrato con KTM Factory Racing, pero siempre hay preguntas en torno al futuro; no hay entrevista en la que no se hable de MXGP. Y reconoce también le preguntan por Estados Unidos y el futuro. "Sí, claro, después del resultado en el Motocross de las Naciones he hablado con mucha gente importante de allí que me insisten para que vaya. No descarto nada, pero intento no pensarlo tampoco. Estoy ahora centrado en el Mundial de MX2 y ya llegará el momento de plantearlo, negociar y esas cosas. Seguimos paso a paso".

El próximo sábado 2, en la Patagonia, las motos echarán a rodar. Los mejores pilotos del mundo buscarán el cetro de 2019. Todos quieren el color rojo del dorsal de Prado, pero el lucense llega con la lección aprendida y el libro de ruta bien trazado para buscar el único objetivo: su segundo título Mundial.