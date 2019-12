"Volvemos a tener cinco interiores, vamos a ver cómo funciona ahora el Breogán"

Los resultados y el juego parecen estabilizarse en el Leche Río Breogán tras un inicio de competición que no fue precisamente fácil por distintos motivos. Tito Díaz los analiza y también se refiere a los planes de futuro del equipo lucense.

Parece que el Leche Río Breogán va cogiendo la mejor forma, al menos así lo indican los resultados... ¿lo ve así?

Es cierto que los resultados están acompañando. También lo es que, desde hace tiempo, esta es la primera semana en la que estamos todos. Estamos recuperando gente, las lesiones parecen que empiezan a quedarse a un lado... Además, las victorias siempre generan confianza y dan buen ambiente. La irregularidad no gusta y ahora parece que entramos en una buena dinámica de resultados.

También pudo influir en esta buena racha que los rivales no eran del mejor nivel de la LEB...

Sí, es una fase de la Liga que pasan todos los equipos, con rivales de menos nivel, pero con esto hay que tener mucho cuidado, porque este año la LEB está muy igualada. Podemos pensar que el Canoe es un mal equipo, pero antes de jugar contra nosotros ganó en Mallorca. El nivel de esta Liga cada vez es más alto porque los ascensos ya se consuman y eso conlleva a que muchos equipos traten de hacer el mejor equipo posible.

Antes de encadenar los cuatro triunfos, el Breogán pasó por momentos complicados, ¿llegó a dudar del trabajo de Diego Epifanio en algún momento?

Del trabajo de Epi no hay ninguna duda. Viene avalado por una trayectoria inmaculada. Sus cuatro últimos años son para enmarcar. Cogió al Burgos en LEB y estuvieron a punto de ascender, objetivo que consiguieron al año siguiente. En su primer año en la ACB se sitúan en la zona media y al siguiente los clasifica para Europa. Epi no ha hecho más que crecer con su equipo. Tiene un nivel muy alto. Es un entrenador joven, pero muy preparado. No tuvimos, ni tenemos, ni tendremos nunca, ninguna duda sobre su trabajo. Nuestra preocupación era otra.

Usted dirá...

Las lesiones. Ya en pretemporada tuvimos problemas con Ahonen y Soluade, que ahora que están empezando a estar a buen nivel físico empiezan a demostrar los jugadores que son. El finlandés se perdió cuatro semanas por una lesión muscular y luego por una dolencia en un dedo, y el británico, porque llegó tarde por jugar con su selección y después sufrió una recaída y su preparación fue muy intermitente. Dago, mientras tanto, estaba en el Mundial. Y luego llegan las lesiones de De Thaey y Nogués. Ahí sí tuvimos dudas con el físico de los jugadores, porque eran demasiados lesiones.

Desde el inicio de temporada se habló de un cierto desequilibrio entre el juego interior y exterior en la plantilla...

No estoy de acuerdo. Esto va mucho en función de la manera de jugar. El Breogán tiene excelentes tiradores, jugadores exteriores muy buenos en el uno contra uno, y el equipo juega muy cómodo con los pívots alimentando el juego con bloqueos y con juego dentro-fuera a nuestros exteriores. Cuando jugamos con los pívots, estos tienen un buen nivel de efectividad.

El domingo se producirá el debut de Marshawn Powell, ¿qué espera de este jugador?Llevábamos un mes y medio sin nuestro ‘cuatro’ titular. Estábamos esperando la oportunidad para fichar un ‘cuatro’ titular y surgió la opción de Powell, al que a principios de temporada no podríamos optar por sus pretensiones económicas. Es un jugador de perfil alto, buen reboteador, buen defensor y con capacidad para anotar. Puede jugar cerca o lejos del aro. Un jugador muy completo.

¿Maneja el club la opción de incorporar en corto o medio plazo a un pívot?

Tenemos un plan que se vio truncado por la lesión de Marcius, que no pasó el reconocimiento médico, y las de De Thaey y Nogués. El Breogán siempre está abierto a potenciar su plantilla, pero ahora ya volvemos a tener cinco interiores en el nivel que queríamos. Vamos a ver cómo funcionan. Por primera vez interiores y exteriores están a buen nivel y vamos a darnos un tiempo a ver cómo va el equipo en las próximas jornadas.

¿Cuál es la situación de Marcius?

Ahora mismo está en Italia, en una revisión médica. Nosotros le ofrecimos que se quedara en Lugo para recuperarse porque tenemos la suerte de contar con Marzo Saúde y con tres buenos fisioterapeutas dentro del club. Aceptó, pero él se paga todos sus tratamientos. Es una recuperación lenta, pero si en algún momento entendemos que puede entrar en pista, sería una opción. Pero su recuperación tiene que ser buena.

"Nos falta acoplar a Powell, pero ahora ya tenemos a todos los jugadores en su sitio"

El Leche Río Breogán visitará el domingo (19.00 horas) la pista del gran favorito para lograr el ascenso en esta temporada, el B The Travel Brand Mallorca. Una buena ocasión de los jugadores de Diego Epifanio para reivindicarse como un firme aspirante a todo en esta LEB Oro.



¿Qué espera del encuentro del próximo domingo?

Nos falta acoplar a Powell, pero ahora el Breogán ya tiene a todos sus jugadores en su sitio. Recuperamos a Dago Peña, que llevaba tres partidos de baja y cada uno jugando en su posición. Esto hace que el nivel de los entrenamientos suba, porque no es lo mismo hacerlos con los jovenes vinculados que con los del primer equipo. Al equipo lo veo bien, pero el Mallorca es un conjunto que se reforzó muy bien el pasado verano. Será complicado, no hay duda, pero el equipo se está entrenando bien, se preparan bien los partidos y nosotros fuera de casa estamos bien. Vamos a intentar ponérselo difícil, a intentar ganar, pero sobre todo queremos estar a la altura de lo que va a requerir este partido.



¿Qué sería necesario para poder regresar con una victoria de la cancha del Mallorca?

Hay que defender bien, porque ellos tienen un equipo de mucho talento, con mucha capacidad de puntos y nosotros en defensa es donde tenemos margen de mejora. De la misma forma que estamos entre los mejores en anotación y valoración y somos los primeros en asistencias, en defensa estamos entre los cuatro peores. Tenemos que defender bien, como hemos hecho en los últimos partidos, para que no puedan jugar cómodos y después tener la suerte de disponer de un poco de acierto. Con estas dos premisas podemos llevarnos el triunfo de Mallorca