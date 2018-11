Voluntad para seguir en Lugo

El atractivo del Cafés Candelas Breogán atrapó desde el comienzo al pívot Jerome Jordan, que ya sabe lo que es jugar delante de los aficionados lucenses en el Pazo. El interior jamaicano desea que no sea una experiencia efímera y que pueda quedarse hasta el final de la temporada de la ACB, a pesar de haber llegado a Lugo como recambio del lesionado Norel y hasta que el holandés pueda estar disponible para el técnico breoganista Natxo Lezkano.

"Es difícil decir si me voy a quedar o no hasta el final de la competición. A mí me gusta mucho estar aquí, por lo que tendremos que hablar con la directiva y con mi agente y ver lo que va a pasar", aseguró Jordan.

El jugador caribeño aseguró sentirse muy cómodo en el Breogán y en Lugo desde el principio. "Ha sido muy buena mi experiencia aquí hasta el momento. Desde el principio todo el mundo me acogió muy bien, tanto en el equipo como en el entorno del club. Estoy muy satisfecho de estar aquí", valora el jugador, quien admitió que "esto me hace trabajar mucho más duro cada día".

"La ciudad es muy buena. Los seguidores son muy amables y, cuando caminas por la ciudad, todo el mundo te conoce o conoce al equipo y por eso estoy viviendo una gran experiencia".

En cuanto a su rendimiento personal hasta el momento -promedia 11,4 puntos y 6 rebotes por partido-, Jerome Jordan aseguró que intenta "mejorar cada día para ayudar al equipo". "Para ello trabajo con los entrenadores y el resto de mis compañeros en el equipo. Cada vez me voy sintiendo mejor en los partidos", valoró.

La adaptación del pívot nacido en Kingston hace 32 años fue sencilla desde el primer día en que firmó por el conjunto lucense. "Fue fácil el hacerme con los sistemas del equipo. He estado jugando en esta Liga un par de años y desde que llegué aquí entendí lo que el entrenador necesitaba y lo que el técnico diseñaba para los jugadores", comunicó.

Su buen rendimiento en pista se vio favorecido por el tipo de juego diseñado por el entrenador del Breogán, Natxo Lezkano. "El estilo del entrenador me va muy bien. El técnico tiene diferentes jugadas y diferentes opciones en las que encajo. En defensa puedo hacer cosas diferentes. Creo que todo es perfecto para mí en el equipo".

En el plano colectivo, Jordan afirma que el Breogán rinde "mejor cada día" aún a pesar de todos los problemas que afrontó el equipo desde la pretemporada. "Tuvimos algunas lesiones, por lo que algunos de los compañeros no pudieron hacer un trabajo ni jugar juntos. Ojalá los lesionados puedan estar pronto recuperados para poder jugar juntos y mejorar", declaró.

DUELO ANTE EL ZARAGOZA. Jerome Jordan calificó el partido de este domingo (17.00 horas) ante el Zaragoza como "muy muy importante". "Estamos cada vez mejor y este encuentro debe ser importante y bueno para nosotros para estar bien en nuestra casa. Después de jugar varios partidos fuera jugamos delante de nuestros aficionados, lo que será una buena motivación para tener una buena semana y poder lograr una victoria".

El Breogán llega en un buen momento anímico por el buen juego desplegado ante el Unicaja en Málaga, a pesar de la derrota. "Jugamos muy bien en Málaga como un colectivo. Espero que podamos repetir este juego este fin de semana en nuestra casa".

Además, desde ayer ya preparan el duelo ante el conjunto aragonés. "Todavía no hemos hablado del Zaragoza, pero hoy (por este miércoles) comenzaremos a preparar el partido. Lo que debemos hacer es jugar como un equipo, como venimos haciendo hasta el momento, y realizar un gran esfuerzo ante el próximo rival", concluyó.