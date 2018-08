El viveirense Adrián Ben se cae del Europeo de Berlín

El viveirense Adrián Ben no ha podido clasificarse para la final de 1.500 metros lisos del Europeo de Berlín al entrar octavo en su serie.

Se trató de una carrera rápida, de nivel y accidentada, con tres caídas.

El atleta, de 20 años, que participó en la segunda de las tres series, paró su crono en 3 minutos 42 segundos y 81 centésimas.

"He venido aquí a dar lo que he podido y quería salir delante e intentar coger un puesto. Contento porque lo he luchado", afirmaba Ben.

8 de agosto de 2018

Con la eliminación del lucense, el atletismo español se queda sin representación en la final de 1.500 metros justo el día en que se cumplen 26 años de la victoria olímpica de Fermín Cacho en Barcelona'92.

Esta especialidad había reportado a España once medallas –tres de oro– en la historia de los campeonatos de Europa. Ninguno de los séniors había sido capaz de hacer la mínima federativa (3:38.00).