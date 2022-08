Vista Alegre está de estreno

El Vista Alegre está este viernes de estreno con el primer encuentro de la pretemporada del renovado proyecto del Pescados Rubén Burela FS. A las 20.30 horas juega el equipo que militará en Segunda División, tras el descenso de categoría, ante un Xove FS que también debuta en la pretemporada para preparar su campeonato de Tercera División.

Aunque buena parte de la atención estará centrada en Edu, que será homenajeado antes del encuentro, los alicientes para el encuentro de esta noche son múltiples, ya que los aficionados que acudan al Vista Alegre tendrán la oportunidad de ver las novedades que presentan ambos equipos y las primeras pinceladas de lo que quieren hacer los nuevos técnicos, David Rial en el Pescados Rubén Burela FS y Lucas, en el Xove FS.

En el Pescados Rubén debutarán con la élástica burelesa dos de los tres fichajes confirmados por el momento. Pablo Miras y Arnejo tendrán sus primeros minutos para demostrar parte de lo que pueden ofrecer, mientras que Eloy de Pablos estará ausente debido a su convocatoria con la selección sub-19.

También podría debutar con el primer equipo burelés el juvenil Hugo, que ha sido elegido para realizar la pretemporada con solo 16 años, mientras que Renatinho también es otra de las novedades, tras regresar de su cesión en O Parrulo Ferrol.

También el Xove FS presenta alguna cara nueva además de Edu. Se trata del ala Xoia, que cambia Barreiros por Xove después de varias temporadas en el Praias. Además, pisará el pabellón Vista Alegre como visitante el técnico Lucas, que la pasada temporada fue el entrenador principal del Pescados Rubén FSF durante buena parte de la temporada, siendo relevando por Julio Delgado en el tramo final.

David Rial se mostró satisfecho del trabajo que viene haciendo el equipo desde que empezó la pretemporada y animó a la afición a acercarse al Vista Alegre. "Se respira ilusión, estamos en una temporada de cambio generacional con jugadores jóvenes que llegan para refrescar a una columna vertebral que sigue de mucho nivel. Nos espera un año bonito después de la pandemia y el descenso, queremos que la gente vea algo identificable y le pedimos que venga al Vista Alegre porque vamos a intentar hacerles disfrutar"

Homenaje del club burelés a Edu por su gran trayectoria durante 14 años

El gran protagonista del encuentro de esta noche entre el Pescados Rubén y el Xove FS será, sin duda, el portero Edu. Después de 14 temporadas en el Pescados Rubén, convirtiéndose en toda una institución del club y en un ídolo en el pabellón VIsta Alegre, Edu será homenajeado hoy antes del encuentro. El Pescados Rubén FS premiará su trayectoria y también le dará la oportunidad a los aficionados de darle una gran despedida por su calidad deportiva y humana, demostrada a pulso durante mucho más de una década.



"TODOS LOS PARTIDOS EN CASA FUERON ESPECIALES". Edu reconoció hace algunos días tras confirmarse su marcha del Pescados Rubén que su mayor tristeza estriba en despedirse de la gente del Vista Alegre. "Para mí todos los partidos que jugué en casa durante todos estos años fueron especiales. No quiero decantarme por ninguno en concreto", manifestó.



ESTRENO EN XOVE. El meta naronés ha fichado esta temporada por el Xove FS, donde espera poner un brillante colofón a su carrera intentando contribuir desde la portería al ascenso a Segunda División B esta misma temporada.