El Río Breogán antes del parón en la Liga Endesa, que se suspende desde esta jornada hasta el primer fin de semana de marzo, visita este domingo (12.30 horas) la cancha más complicada, el Palau Blau Grana. El Barça es el único equipo de la máxima competición española que se mantiene invicto como local. Los nueve equipos que pasaron este año por el feudo azulgrana acabaron siendo superados por los jugadores de Jasikevicius, desde el Baskonia (89-74), en la segunda jornada al Valencia en la última (81-75) pasando por rivales como el Tenerife (67-65), Girona (72-69), Granada (100-82), Unicaja (75-60), Zaragoza (68-63), Betis (104-70) y Bilbao (88-78).

No es un buen dato, desde luego, para el Río Breogán que además afronta el partido con algunos problemas en sus jugadores. Además de la conocida ausencia de Sergi Quintela; Scott Bamforth, con molestias en la ingle, tampoco viajó con el resto de sus compañeros y será otra baja importante para el conjunto que entrena Veljko Mrsic. Bamforth ya no se había ejercitado con normalidad durante la semana, de hecho ni entrenó desde el miércoles, y así se tomó la decisión de no viajar. Ethan Happ ya entrenó el viernes con normalidad y por lo tanto hoy estará.

Si la diferencia de potencial ya es evidente entre ambas plantillas, estos problemas limitan aún más la capacidad que pudiera tener el equipo lucense de sorprender a su anfitrión. Realmente, como ocurre siempre en este tipo de partidos, las opciones del más débil pasan por un exceso de confianza o por falta de concentración del rival. El Barça afronta el encuentro después de realizar un muy buen partido en Bolonia ante la Virtus y además con la perspectiva de la disputa de la Copa del Rey la próxima semana. No parece, desde luego, dos razones para esperar una excesiva relajación local, entre otras cosas por la exigencia del técnico, Saras Jasikevicius que no estará dispuesto a que un despiste ponga fin a la buena racha, de juego y resultados, que atraviesa su equipo. Es importante llegar con buena dinámica a la Copa.

El Barça ha ganado los tres últimos encuentros de Euroliga —cuatro victorias en los últimos cinco partidos—, pero además ya lleva nueve victorias consecutivas en la Liga Endesa, competición en la que no pierde desde el pasado tres de diciembre en el que fue superado por el Obradoiro (76-74).

En esta buena trayectoria, que le ha llevado a compartir el liderato de la Liga Endesa con el Real Madrid con 16 victorias y 3 derrotas, está siendo fundamental que el equipo azulgrana se muestre más regular en lo que a intensidad y ritmo se refiere.

Además los de Jasikevicus se están mostrando más atinados ante el aro rival. Durante varias jornadas tuvieron problemas serios para anotar con cierta fluidez, en gran medida por sus malos porcentajes en el tiro de tres puntos pero últimamente esta es una faceta que también han logrado mejorar.

El Barça es el quinto máximo anotador de la Liga Endesa con casi 84 puntos de media por encuentro. Unos guarismos todavía lejanos a los 90,4 puntos y los 88 puntos que acreditan Baskonia y Real Madrid respectivamente.

Defensivamente, el Barça es de los conjunto más sólidos de la competición. Solo el Tenerife (72,8 puntos de media) ha recibido menos puntos que el conjunto catalán con 73,3 puntos encajados por partido.

Además del buen momento de juego del conjunto local y los problemas físicos de alguno de sus jugadores, también juega en contra de las opciones del Río Breogán el hecho de que desde el inicio de competición el conjunto lucense no ha sido capaz de ganar a ninguno de los ocho equipos que han logrado clasificarse para la Copa del Rey. En definitiva, un duelo más que complicado para el conjunto que entrena Veljko Mrsic y que dará paso luego a un parón de la competición por la cita en Badalona y las ventanas Fiba.