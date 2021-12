El Río Breogán busca esta tarde (19.00 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo ante el Urbas Fuenlabrada una victoria de indudable trascendencia de cara al objetivo prioritario del equipo lucense, la permanencia, pero que también puede abrir definitivamente la puerta al premio añadido que implicaría poder luchar hasta el último momento por la clasificación para la Copa del Rey.

Y es que el encuentro ante el equipo madrileño puede ser llave para el futuro del Breogán. En primer lugar, y lo más importante, es que el Fuenlabrada es un rival directo del conjunto de Paco Olmos en la lucha por mantenerse en la Liga Endesa. Ganar este lunes implicaría mantener un margen de seguridad muy prudencial con la zona más peligrosa. Con el rival de ahora sería de tres triunfos de diferencia y con un partido menos.

Pero además es indudable que la victoria en Valencia permite, de momento, soñar a los breoganistas con la posibilidad de poder clasificarse para la Copa del Rey. Una opción a la que desde la plantilla celeste solo se hace referencia con la boca pequeña, de refilón. No es de extrañar en primer lugar porque no conviene perder la perspectiva de la auténtica meta de los breoganistas pero también porque todos son conscientes de que ese logro tendría una enorme repercusión por su importancia y porque sería un éxito absolutamente inesperado. Y, como está dicho, el triunfo en el partido de este lunes va a ser clave para todo ello.

Los madrileños acuden a Lugo después de ganar sus tres últimos partidos y como el segundo mejor equipo ofensivo de la Liga

Un duelo, por lo tanto, lleno de interés por lo que implica pero con el añadido de que enfrenta a dos equipos en un buen momento de juego y resultados y que realizan un baloncesto muy atractivo para el aficionado.

El Breogán, en el que ya no estará Kevin Larsen pero tampoco su sustituto, Niko Jankovic, ya que la documentación no pudo ser tramitada a tiempo, llega después del valioso triunfo conseguido en La Fonteta pero su rival lo hace tras encadenar tres triunfos. El Fuenlabrada empezó la competición con solo dos triunfos en las once primeras jornadas, pero sus últimos compromisos los solventó favorablemente, ante el Valencia (88-87), Zaragoza (74-85) y Tenerife (104-96).

En esta mejoría del Fuenlabrada pueden haber influido varios factores. En primer lugar que sin perder su gran capacidad de anotación —sus 85,6 puntos anotados por encuentro solo son superados por el Murcia— han mejorado sus prestaciones defensivas, sobre todo en el balance y en evitar las canastas rivales en los primeros segundos de la posesión. Ha endurecido su trabajo aunque sigue siendo el equipo que más puntos encaja de la competición.

Otro factor que ha impulsado esa mejoría es el retorno después de una lesión del brasileño Leo Meindl y la incorporación del escolta serbio Dragan Milosavljevic.

Ojo con el triple

El Fuenlabrada tiene en el lanzamiento triple su argumento más sólido. Es el equipo que más canastas de tres anota y además con mejor porcentaje. Su media es de casi 28 intentos triples por partido (ante el Manresa llegó a lanzar 40) y de 11,3 triples anotados por partido (ante el Andorra llegó a anotar 16). Un dato significativo es que, con la excepción ante el Valencia, siempre que el Fuenlabrada anotó 12 o menos canastas triples no ganó.



Este acierto lo acompaña con un buen rendimiento en el rebote ofensivo —es el tercer mejor equipo de la Liga en este apartado—. Hay que considerar la rapidez con la que realizan la transición al ataque, lo que facilita primer lanzamientos rápidos y una opción clara de rebote ante una defensa aún sin formar.



Kwan Cheatham es el mejor triplista de la Liga (2,8 de media) pero Leo Meindl, Obi Emagano, Jovan Novak o Dragan Milosavljevic también pueden desequilibrar desde esa distancia.