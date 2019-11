"Da igual la tabla, como si el Deportivo va primero o el Lugo va último. En un derbi no hay tabla clasificatoria", destacaba el central Marcelo Djaló después del partido de Cádiz. El zaguero hispano-guineano evidenció una realidad de los derbis, partidos en los que lo emocional gana terreno a la táctica. Rojiblancos y albiazules lo sufrirán este domingo (18.00 horas) en el Ángel Carro en su lucha por la permanencia, aunque su trayectoria en la Liga los haya colocado en situaciones diferentes.

Mientras el Lugo ha sabido salir de los puestos de descenso tras sumar 10 de los últimos 18 puntos en juego, el Deportivo solo pudo ganar el primer encuentro de la Liga para ser último con 11 puntos, nueve por debajo de los lucenses.

El cuadro rojiblanco ha conseguido aprovechar sus virtudes y minimizar el impacto de sus carencias para dar un pequeño salto en la clasificación.

El lucense es un colectivo capaz de lograr goles sin ser un equipo que pise demasiado el área. El conjunto rojiblanco es el tercero que menos dispara, con 166 tiros en total. Además, es el que menos balones toca dentro del área -solo 207- de toda la Segunda División. Con esos datos el cuadro dirigido por Eloy Jiménez ha sumado 18 tantos y cuenta con un porcentaje de acierto a gol del 14%, el séptimo mejor de la competición.

"Hace falta tener más la pelota y a la vez no. Nos da igual tener el balón o no"

La pegada y la capacidad para generar peligro con pocas llegadas y poca presencia en zonas de finalización lo hace ser un equipo efectivo para lo que produce, algo que incluso llegó a admitir el propio Iriome González tras el duelo ante el Cádiz.

Este puede ser un factor importante ante un equipo, el Deportivo, que es el más goleado de la categoría de plata con 29 dianas en contra. Los de Luis César Sampedro se han mostrado especialmente débiles en su propia área, donde son el equipo que más encaja, ya que ha sufrido 25 goles en esa zona del campo.

Pero el club herculino se ha mostrado como un equipo frágil también en el área ajena, ya que es el segundo que menos goles a favor tiene: 14. Carente de efectividad, el Dépor es el tercer peor equipo en porcentaje de acierto a gol, con solo un 10% de sus intentos que finalizan en la red de su contrario.

Esta carencia de eficacia deportivista en terreno ajeno es un factor importante para un Lugo que es el equipo que más remates recibe de la categoría: 263 en total, de los que 151 son dentro del área -el que más permite- y 112 desde lejos, el tercer mayor dato de Segunda.

A favor del Lugo surge su capacidad para llevar a cabo distintos planes de juego y dibujos tácticos. Eloy Jiménez ha optado principalmente por moverse en el orden en campo propio y las transiciones en el rival como herramientas para controlar los partidos. Pero también ha sabido manejar la pelota para avanzar en terreno rival, como en la segunda parte frente al Rácing de Santander en casa.

"Hace falta tener más la pelota y a la vez no. Nos da igual tener el balón o no. En Albacete ganamos el partido sin tener la pelota. En muchos estadios ganamos puntos sin tener el balón. El equipo está capacitado para tenerlo y no tenerlo, para sufrir y para contraatacar", valoraba Djaló sobre el juego del equipo.