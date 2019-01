Viqueira dice que los árbitros discriminan al Lugo porque no saben los nombres de los jugadores

El director deportivo del CD Lugo, Emilio Viqueira, se ha quejado este lunes de un supuesto trato discriminatorio hacia sus jugadores por parte del estamento arbitral.



"Hace mucho tiempo que los futbolistas del Lugo, como de otros equipos, llevan los nombres en la parte de atrás y no entiendo cómo (los árbitros) saben los nombres de todos los equipos y los nuestros no. Eso me hace pensar que el Lugo merece un respeto, la ciudad, la afición". Indicó Viqueira, quien precisó que hablaba a título personal.



El responsable del área deportiva del club gallego consideró que los colegiados "se pueden equivocar", pero matizó que "esas circunstancias", ese trato diferencial, no le gusta "como deportista" que ha sido y "como director deportivo".



El Lugo lleva tres partidos seguidos a domicilio con expulsados y en el más reciente, ante el Málaga, no le pitaron un penalti a favor en el descuento por una mano de Harper y en el último como local, frente al Extremadura, tampoco le concedieron otra pena máxima sobre Lazo.