El Rácing Club Vilalbés afrontará este domingo (12.00 horas) en el campo de A Grela su segundo choque de la temporada con la ilusión de estrenar el casillero de victorias, después del empate logrado en el derbi de proximidad ante el As Pontes en su debut liguero en Tercera División, categoría en la que encadena once campañas consecutivas.

"O partido ante o As Pontes foi como todos os primeiros da tempada, estabamos con nervios por sacar adiante o partido e poder amosar o traballo que estamos facendo dende a pretemporada e ao mellor non estivemos todo o precisos que deberiamos", explica el capitán del Vilalbés, López, quien recuerda que fue "un partido pechado e con poucas ocasións", lo que hace que valoren más positivamente "ter sacado ese puntiño".

El mismo que logró su próximo rival en su visita al Somozas en la pasada jornada, donde tampoco consiguió pasar del empate (2-2).

"Agora temos a ilusión de poder estrenar o casilleiro de victorias ante o Silva. Para nós sería moi importante sumar de tres en tres e non pasar os mesmos apuros que nos primeiros meses da campaña pasada", asegura López, contento con las buenas sensaciones y el juego mostrado por el equipo, lo cree que podría ser clave para que diesen la sorpresa ante su primer rival fuera de A Magdalena.

Por el momento, la plantilla del Rácing Club Vilalbés, al igual que el resto de las de Tercera, todavía está adaptándose a las nuevas incorporaciones y fichajes en este inicio de la campaña. "Loxicamente queda un pouquiño para que os novos se adapten ao estilo de xogo e ao equipo. Pero penso que todas as fichaxes que se fixeron aportan moita calidade e van a mellorar o plantel", confirma el capitán de los rojiverdes, que espera que en "dous ou tres meses como moito, e co traballo do día a día, todos poidamos deixar no campo o noso 100%".