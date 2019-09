4-0. El Vilalbés halla la fórmula del éxito

El Rácing Vilalbés goleó este domingo al Arzúa (4-0) en un encuentro donde siempre impuso su juego de anticipación y contragolpe para llevar la manija del partido en todo momento ante un equipo coruñés falto de ideas en ataque y romo en el remate a puerta.

Una situación que empeoró con la expulsión de Álex Ramos tras ver la segunda amarilla y dejar a su equipo con un hombre menos y el partido claramente en contra.

El cuadro chairego únicamente necesitó de veinticinco segundos para abrir el marcador, después de una rápida incursión del capitán Diego López por banda derecha que remató de cabeza Sandá en el área pequeña.

Josito, Diego Rey y Sito completaron el festival.

La plantilla del Vilalbés se solidariza con los trabajadores de As Pontes y los transportistas del carbón

La plantilla del Rácing Vilalbés se fotografió antes del partido delante de una pancarta alusiva a la crisis que atraviesa la central térmica de Endesa en As Pontes, que vio paralizada su actividad ante la escalada de los precios por las emisiones de CO2. Esta situación también afecta a las firmas auxiliares y a los camioneros que transportan carbón desde Ferrol. La crítica situación de As Pontes no solo afecta a este limítrofe municipio coruñés, sino también a A Terra Chá y a su propia capital, Vilalba. De ahí que los jugadores del equipo de fútbol vilalbés expresasen su apoyo a la continuidad productiva de una empresa vital para el futuro de una amplia zona de Lugo y A Coruña.

FICHA TÉCNICA

Rácing Vilalbés: Javi Pita, Diego López, David Buyo, Vérez, Josito –Castrín, m.71–, Javi Varela, José Varela, Make, Diego Rey –Sito, m.67–, Sandá –Moreda, m.73– y Ángel.

Arzúa: Israel, Isra Pérez, Guedes –Álvaro, m.51–, Edgar, Brais, Íker Hurtado, Diego Enjamio, Fernando –Álex Pérez m.45–, Willian –A. Vázquez, m.65–, Puri y Álex Ramos.

Goles: 1-0. Sandiá; 2-0. Josito; 3-0. Diego Rey; 4-0: Sito.

Árbitro: Pérez Martínez (Ourense). Expulsó a Álex Ramos (m.76), y amonestó a Isra Pérez y Edgar por el Arzúa y amonestó a Diego López por el Vilalbés.

Incidencias: Partido disputado en A Magdalena ante 400 espectadores.