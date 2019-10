Un estadio de fútbol no es algo inerte, no es una mezcla de hormigón, hierro y plástico, no es solo grada y verde. Un estadio de fútbol es un ente vivo, donde cada aficionado es un glóbulo rojo que dota de oxígeno a la casa de un club de fútbol. Esa sangre con DNI debe ser protegida, vigilada para que solo tenga que acudir a dar aliento y disfrutar de su equipo de fútbol. Para ayudar a cumplir con la Ley contra la violencia, racismo y xenofobia en el deporte, con la normativa de la Liga y que las normas de convivencia se mantengan, el Lugo cuenta con un equipo de seguridad, con Benito Díaz Pérez, su director, como principal responsable.

Díaz dirige a un equipo que fluctúa en función de la importancia del partido, del número de aficionados en el graderío, de su relación o de la declaración de alto riesgo. Ellos son la primera barrera en la vigilancia en el Ángel Carro, siempre en comunicación con la Policía Nacional.

Leyes y normas de la Liga que se deben respetar

Díaz Pérez asegura que el equipo de seguridad del club trabaja para cumplir las leyes del estado y las normas de la LFP. "Las normas y las leyes que tenemos que respetar están en la Ley contra la Violencia, Racismo y Xenofobia en el Deporte. También tenemos que cumplir las leyes de seguridad ciudadana y las normas de conducta que todos tienen que respetar", afirma. "La Liga te da indicaciones y normas a seguir. Por ejemplo, no se puede permitir ninguna actitud racista o acto de violencia y si permites que suceda la Liga te puede sancionar. La compra de un abono o de una entrada no te da derecho ni a insultar ni a molestar".

Multas de la Liga

En caso de que los aficionados rojiblancos incumpliesen la ley o se saltasen las normas de la Liga en cuanto a seguridad y comportamiento en los partidos acarreará multas para el club. "Tanto cánticos, como paraguas, como pancartas que no tengan medidas o sean ignífugas o tengan un contenido no aceptable es sancionable para el club por parte de la Liga. Pero también para cada una de esas personas que obró mal puede tener una denuncia tanto del club, de la Liga o la Policía. Por ejemplo, los cánticos del año pasado nos generaron una multa de 6.000 euros. Para un club, que cada vez que hay un partido con unos cánticos pueda suponer una sanción económica es un problema", valora Díaz.

Responsables de la vigilancia

Sobre los responsables de la vigilancia en el estadio, Benito Díaz indicó que: "el máximo responsable de la seguridad dentro del estadio no soy yo, sino que es el coordinador de seguridad, que pertenece a la Policía Nacional. Por lo tanto, si alguien insultara a un jugador por su color de piel, por ejemplo, estaría incumpliendo la ley. Yo puedo avisar a esa persona de que su actitud es negativa y de que mantener esa actitud podría significar su expulsión del estadio. Pero, en todo caso, quien sancionaría sería la Policía Nacional, que lo identificaría y propondría una sanción. En segundo caso está la Liga, que también se puede postular como el ente que nos tiene que decir a los clubes que estas actitudes no se pueden llevar a cabo y, por lo tanto, también te puede sancionar, claro".

Metodología empleada

"Nuestra labor principal es la de prevención. Saber lo que puede haber dentro del campo ese día", recalca el director de seguridad del Lugo. "Siempre vamos a estar en la primera intervención. Vamos a hacer los cacheos, a revisar las entradas o a tratar de ayudar a la gente para que se sitúe en la localidad que tiene. Si llega a haber algún tipo de problema, ya sea entre los propios aficionados de un mismo club como entre distintas aficiones, la primera intervención siempre es del vigilante, porque está más cerca. El vigilante trata de solucionar el problema y si persiste me puede avisar a través de los walkies, pero si el problema va a más y se precisa de la intervención de la Policía, son ellos los que bajan".

Información compartida entre los clubes de la LFP

Los directores de seguridad de los clubes de la LFP tienen conversaciones periódicas para compartir información sobre sus aficiones. "Todos los partidos requieren que los dos directores de seguridad se pongan en contacto para enviar o recibir información, dependiendo de quién es el de casa. El otro director de seguridad siempre te va a dar un plan de viaje, en el que consta lo que va a hacer el equipo y sus aficionados en su estancia en la ciudad. Informa de cuántos aficionados van a venir, tanto los que vengan con las entradas de cortesía como los que las hayan adquirido a través del club contrario. Toda esa información la vas a tener dos días antes del partido".

Aficiones rivales y definición de partido de alto riesgo

Los directores de seguridad suelen solicitar refuerzos de la Policía en caso de que se puedan prever conflictos entre aficionados rivales o alguno de ellos sea peligroso. "Los datos sobre las aficiones del equipo contrario, si tienen una especial rivalidad con la propia, se envían al coordinador del encuentro y son ellos los que deciden lo que hay que hacer. A veces es por el tipo de aficionados y a veces por el número se pide apoyo a otros cuerpos de las fuerzas de seguridad del estado, como la UIP de A Coruña o de Vigo. Depende de los partidos que sean. Lo que yo hago es, cuando mi compañero del equipo contrario me da la información, se la traslado al coordinador de seguridad y es él el que pone en marcha todos los dispositivos", aseguró Benito Díaz, que solo vivió un partido de alto riesgo: el del Spórting la pasada campaña.

Pancartas

La seguridad del Lugo es la que determina si una pancarta se puede pasar al estadio si cumple con la normativa de contenidos o de los materiales empleados. "Todo lo que sea mayor de tres por dos metros tiene que estar certificado de que sea ignífugo, tanto la tela como la tinta. Entre los directores de seguridad nos pasamos información de las pancartas que se pueden dejar pasar". "Para el contenido político que se permite y el que no tenemos el apoyo de internet. Se paran en la puerta todas las pancartas que desconoces y se estudian. Se mira si incumple la ley o su contenido, por el motivo que sea, no es aceptable. Lo estudiamos entre el coordinador de seguridad y yo y entre los dos decidimos si puede entrar o no".

Polémica: "La Fifa y la Liga prohíben los paraguas, por eso los retiramos"

Desde la Federación de Peñas del Lugo, como ente que aglutina a buena parte de los seguidores rojiblancos y que busca su defensa durante la temporada, se criticó la retirada de los paraguas en la grada de General —la única sin techo del Ángel Carro— durante el duelo ante el Tenerife. Desde esta entidad se defendía la necesidad de que los aficionados de esa grada pudieran taparse con paraguas en días de lluvia. Desde el Lugo se asegura que la normativa de la Fifa y la Liga prohíbe su uso en los estadios de fútbol y por eso se optó por la medida de retirarlos para evitar una multa. La polémica podría volver a producirse este sábado (18.00 horas) ante el Huesca, ya que la predicción meteorológica augura agua. "La Liga y la Fifa marcan el paraguas como uno de los elementos que de ninguna forma pueden entrar en el campo. El paraguas puede considerarse arrojadizo. En un momento de fervor o de mal genio podría ser arrojado al campo. La Fifa lo marca en su reglamento. También pasa en los palos de las banderas, que tienen que ser flexibles, no pueden ser rígidos ni de madera. Todos los artículos que sean susceptibles de ser arrojados al campo y de hacer daño no pueden entrar", dijo Benito Díaz.

TORRES DEL VAR. Otro de los problemas en General fue el cambio de sitio para algunos seguidores por la colocación de las torretas del VAR. "Se ocuparon plazas y se prohibió la ocupación de plazas anexas a esas por el hecho de que la torre se pueda mover o caer. El problema fue que la notificación del club a los socios fue tardía", indicó Díaz. "No se hicieron las cosas como Dios manda porque la Liga lo comunicó tarde", añadió.

Tres años en un cargo compatible con el Hula

Benito Díaz Pérez cumple su tercera temporada como director de seguridad del Lugo, cargo que compatibiliza con el mismo cargo en el Hula. "Compatibilizo los dos cargos. Lo del hospital le dedicas lo que le dedicas, son siete horas reales de trabajo aunque luego le dedicas un poco más porque aquello es muy grande. Al Lugo le dedico los partidos y tres horas con anterioridad y alguna más. El día del partido pueden ser cinco o seis horas y entre semana lo que haga falta", relata.



ABUSO SEXUAL. En estos tres años, el suceso más desagradable fue un caso de abuso sexual en un partido. "En la cola para entrar en el estadio, un chico abusó sexualmente de una chica, le hizo una serie de tocamientos. No entró en el estadio, desde luego, y la Policía hizo su trabajo. Al ser en el exterior lo supimos porque la chica se acercó al Policía y fue inmediato y nosotros estábamos cerca. Fue de lo más desagradable".