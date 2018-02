Uxía Pereira rebosa "buenrollismo". Con solo 16 años a sus espaldas, semeja asumir lo que la vida le ofrece con naturalidad. ¿Qué es bueno? Bien. ¿No? Ya vendrán mejores. Pero siempre intentando superarse, mejorar. Como una vallista que continúa esprintando tras derribar uno de los obstáculos. Como ella misma, que hace apenas una semana participó en el campeonato de España –absoluto– de atletismo en pista cubierta.

Esta joven de la Escuela Atlética Lucense logró este año la mínima para participar en el Nacional absoluto, aunque ya rozó la clasificación para el campeonato de España la temporada pasada, cuanto apenas contaba 15 primaveras: "El año pasado me quedé a solo una centésima. Este año era uno de mis objetivos, llegar al Nacional. Era difícil, pero a base de esforzarme, llegué", explica Uxía.

La atleta lucense finalizó sexta en su serie de 60 metros vallas con un tiempo de 9.10 segundos, lejos de su mejor marca. Pereira recoconoce sin tapujos que no tuvo su mejor día: "No fue una de mis mejores carreras", indica: "La verdad es que estar allí impone. Salir, ver la pantalla, las gradas llenas... Además, los tacos tenían un sistema electrónico que en mi categoría no hay, y me puso más nerviosa", explica Pereira, la deportista más joven de la línea de salida.

Me sentí un poco pequeña, la verdad. Estar allí con gente que se dedica exclusivamente al atletismo. No fue mi día, pero estoy muy orgullosa de llegar a esa meta

"Pero me sentí muy bien por poder competir con gente de ese nivel. Para mi edad es todo un reto poder estar compitiendo con gente que corre Europeos o campeonatos del mundo. Me sentí un poco pequeña, la verdad. Estar allí con gente que se dedica exclusivamente al atletismo. No fue mi día, pero estoy muy orgullosa de llegar a esa meta", explica.

Un poco más duro con ella fue su entrenador de la Escuela Atlética, Javier Piñeiro Nani: "Si el año que viene hace lo mismo que este año, lleva una bronca. Pero bueno, era la primera vez y se le puede perdonar", cuenta el técnico de Uxía.

Nani le exige a Uxía porque sabe que puede dar más: "Lo puede hacer mejor. Se puso un poco nerviosa y cometió algunos errores técnicos. Pero las cosas comienzan por los entrenamientos. Es una chica con posibilidades, centrándose todo lo que se tiene que centrar y tomándose las cosas algo más en serio estaría peleando en su categoría por medallas a nivel nacional", explica Piñeiro.

"Encima de las vallas va bastante bien. Es muy valiente, muy buena competidora. Suele sacar lo mejor de sí misma en competición. Quizás tendría más opciones en el 400 que en 100 vallas por sus condiciones, pero ahí tendríamos que trabajar mucho más", añade Nani.

Uxía asume unas palabras que su entrenador le dice "todos los días": "Siempre me lo dice. Pero, la verdad es que yo de pequeña era un poco desastre, y todavía me sigue costando mucho concentrarme. Sí es cierto que podía estar más arriba, o lograr un mejor tiempo. Pero yo estoy contenta con lo que estoy haciendo, poco a poco consigo centrarme más y esperemos poder seguir mejorando", indica la vallista, que tiene sus sueños sobre el tartán pero con los pies en el suelo.

"Me encantaría poder ir algún día con la selección española. Alcanzar una medalla en un campeonato de España o acudir a un Europeo. Pero mi prioridad son los estudios. Me gusta mucho el atletismo, le dedico muchas horas y me sacrifico. Pero estudiar es siempre lo primero", cuenta Pereira, que estudia este año primero de bachillerato.

Estudiar más, entrenar más y mejor. Suena fácil decirlo, pero es más complicado de hacer. Aunque Uxía Pereira está decidida a hacerlo. A soñar sobre el tartán, pero con los pies en el suelo. Siempre en el suelo. Menos para saltar, claro.

Próximos retos: Dos semanas para el campeonato de España juvenil



Después de su paso por el campeonato de España absoluto, Uxía Pereira ya tiene en mente una nueva fecha: el próximo 10 de marzo.



"Ahora estoy centrada en preparar el Nacional de mi categoría, que será ya prontito, el próximo 10 de marzo en Antequera", cuenta Uxía.



La vallista lucense espera poder luchar por las medallas en la competición: "Una siempre quiere ir para conseguir una medalla. Si se puede, claro. Pero, sinceramente, creo que si logro pasar a la final y logro un buen resultado ya sería suficiente para estar contenta", explica Pereira.



Futuro

Uxía Pereira no se marca retos concretos ni para esta temporada ni para las siguientes. Paso a paso: "Ahora toca pensar en el campeonato de España. Después llega la temporada al aire libre y veremos qué podemos hacer. Pero no quiero marcarme metas concretas, si tengo que hacer esto, si el año que viene tengo que hacer lo otro, si me centro en las vallas largas, si las cortas... Prefiero concentrarme en lo que estoy, ir paso a paso y disfrutar. Después, ya veremos como voy con los entrenamientos y cómo nos preparamos", asegura la lucense.