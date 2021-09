"Tras las dos victorias que ya tenemos, los demás equipos nos tomarán en serio"

En el Río Breogán Rasid Mahalbasic vive su segunda experiencia en la Liga Endesa. En la temporada 2016-17, este jugador de 30 años y 2,11 metros de estatura, jugó 22 encuentros con el Betis, con una media de 10,1 puntos y 6,6 rebotes. Precisamente, el conjunto sevillano será el próximo rival del equipo lucense, el domingo en el Pazo (12.30 horas).

El domingo se enfrentará con el que fue su primer equipo en España. ¿Le motiva especialmente?

No. La filosofía del Breogán es que cada partido es una auténtica final. Así que el encuentro ante el Betis es para nosotros la cuarta final. Por lo tanto, el equipo y yo jugaremos con la misma intensidad que en los partidos anteriores.

¿Guarda buenos recuerdo de su paso por Sevilla?

Sí, desde luego. Mi estancia en Sevilla y jugar en el Betis fueron una experiencia muy buena para mí. Guardo buenos recuerdos de la comida y también de que durante mi estancia allí me encontré con gente muy amable.

Teóricamente al menos, el Betis es un rival directo de su equipo en la lucha por la permanencia. ¿Esto hace que el encuentro del domingo sea más importante que otros?

No. Todos los partidos de esta Liga son importantes para nosotros. Independientemente del rival, y como he dicho antes, cada partido lo afrontamos como una final que queremos ganar.

"Hacemos un juego rápido y atractivo en el que todos intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible"

El Betis llegará al Pazo tras sufrir dos derrotas consecutivas, en Murcia por 22 puntos de diferencia (88-66) y en su propia pista ante el Manresa nada menos que por 42 puntos de desventaja (64-106). ¿Le preocupa que estén obligados a reaccionar ante el Breogán tras esos resultados?

Eso no me preocupa nada. Sabemos lo que han hecho hasta ahora pero nosotros lo que vamos a hacer es todo lo posible para ganar el partido y continuar con éxito nuestro viaje por esta Liga.

Aunque solo se llevan tres jornadas, su equipo está centrando la atención por su buen inicio. ¿Le sorprende que el Río Breogán haya empezado de forma tan brillante?

En absoluto. Las dos victorias que hemos conseguido fueron muy merecidas gracias a la dura preparación del equipo y al trabajo realizado durante una larga pretemporada.

¿Cree que este buen juego exhibido en las primeras jornadas puede tener continuidad? ¿Considera que van a sufrir para conseguir la permanencia?

Si hay algo que tenemos claro y por eso lo repito es que para todos nosotros cada partido es un nuevo desafío. Está claro que con las dos victorias que ya tenemos, todos los demás equipos ya nos tomarán en serio. Tengo claro que no va a ser fácil jugar siempre tan bien, pero yo estoy convencido de que podemos adaptarnos a cada situación que se nos presente y continuar con nuestro buen trabajo.

Parece que tiene mucha confianza en las posibilidades del equipo...

La tengo. Sobre todo porque somos un grupo de personas muy motivadas y que quieren demostrar que pueden jugar al más alto nivel europeo y esto implica hacerlo en la ACB.

"Lo importante, lo que más nos interesa a todos, es que el Breogán gane. Sabemos lo que tenemos que hacer y por mi parte siempre intentaré hacer lo que sea mejor para el equipo"

¿Qué aspectos destacaría del juego de su equipo?

Bajo mi punto de vista, hacemos un baloncesto muy atractivo y rápido en el que todos intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y esto lo hace desde el primer hasta la última persona de la plantilla.

Después de tres jornadas, sólo Vicent Poirier (Real Madrid) y Nikola MIrotic (FC Barcelona), le superan en la faceta reboteadora. Además de ser la principal referencia interior del equipo está aportando algo más de diez puntos por partido. ¿Satisfecho de su rendimiento?

Sinceramente, las estadísticas personales no me interesan en este momento. No me importan. El objetivo lo tenemos todos muy claro y es lo que verdaderamente importa. Se trata de ganar tantos partidos como sea posible para conseguir la permanencia en la Liga ACB.

Otro aspecto del juego en el que destaca es su visión de juego y su capacidad para generar juego y buenas opciones para sus compañeros. ¿Se considera un segundo base en la cancha? ¿Le gusta esa función de asistir a los compañeros?

Lo importante, lo que más nos interesa a todos, es que el Breogán gane. Sabemos lo que tenemos que hacer y por mi parte siempre intentaré hacer lo que sea mejor para el equipo.

Usted tiene una larga trayectoria en el baloncesto europeo. Ha competido en ligas como la turca, la rusa, la polaca, la croata y, por supuesto, la eslovena. Después de todas esas experiencias, ¿qué tal se encuentra en Lugo y en el Breogán?

La verdad es que me encuentro muy bien en la ciudad y en el club. Lugo es una ciudad muy bonita y acogedora. Mi familia y yo nos sentimos muy cómodos aquí.