Víctor Senra hace historia en Lugo

El campeonato gallego de rallyes ya tiene nuevo campeón en 2023 y no es otro que Víctor Senra, que cumplió con los pronósticos para hacerse con el título por la vía rápida y sin necesidad de esperar a lo que ocurra en la última prueba del certamen autonómico, que tendrá lugar en el mes de noviembre.

El piloto de Dumbría apostó en el rallye por competir finalmente a los mandos de un Hyundia i20 y terminó en la segunda posición del rally San Froilán, solo por detrás de Alberto Meira, pero con un resultado que le fue suficiente para certificar que se trata del gran dominador del campeonato gallego. Y es que Víctor Senara ya tiene en su palmarés siete títulos del campeón gallego con el conquistado ayer, superando así a Germán Castrillón y a su padre, Manuel Senra.

En definitiva, este sábado Víctor Senra certificó su aplastante dominio en esta especialidad y con unos números que se lo ponen muy difícil a los pilotos que intenten superarlo más adelante. El piloto de Dumbría acudía a Lugo consciente de que acabar entre los cinco primeros clasificados de la competición le aseguraba el título y no cabe duda de que el piloto utilizó la calculadora durante la prueba y siempre midió sus esfuerzos y reservó en determinados momentos para lograr sus objetivo. Víctor Senra no necesitaba arriesgar y no lo hizo.

La victoria en el Rally San Froilán fue para Alberto Meira a los mandos de un Skoda Fabia, que dominó prácticamente todos los tramos y se hizo con justicia con un triunfo que supone también su tercera victoria consecutiva en Lugo. El piloto de Vincios aprovechó su oportunidad, fue el mejor en la prueba y completó el recorrido con un tiempo de 1.10.58.480 horas; con una ventaja de 10.6 segundos respecto a Víctor Senra que fue segundo y con una renta de 2.05 minutos con Iago Caamaño (Ford Fiesta) que completó el podio haciéndose finalmente con el tercer puesto.

Con Alberto Meira y Víctor Senra destacados ya desde los primeros tramos y con una notable diferencia sobre el resto, una de las batallas más importantes fue precisamente saber quién sería finalmente el tercer clasificado. Iago Caamaño y los lucenses Luis Vilariño y Francisco Dorado fueron los pilotos que lucharon de forma increíble y hasta casi el último tramo por subirse también al podio y finalmente fue Iago Caamaño quién lo logró.

Francisco Dorado (Volkswagen Polo) fue el cuarto clasificado a 2.29 minutos del vencedor de la prueba mientras que Luis Vilariño (Skoda Fabia R5) fue finalmente quinto a 2.57 minutos del vencedor. Ambos pelearon con todas las opciones hasta el octavo tramo, pero las diferencias en el noveno ya les hicieron imposible pelear por algo más en esta prueba.

También hay que destacar la participación de otros pilotos como Daniel Berdomás, que a los mandos de un Toyota Yaris del Grupo Toyota Breogán Lugo estuvo reamente espectacular y fue capaz de quedar en la sexta posición completando una prueba muy buena.

La competición volvió a resultar todo un éxito de público, con muchos aficionados que vieron los diferentes tramos de competición y sin incidencias, lo mejor en una cita que sirvió para coronar a Víctor Senra y mantener el idilio de Alberto Meira con la prueba en los últimos años.

Víctor Senra: "Hacemos historia y es increíble"

Víctor Senra estaba feliz tras el título conseguido. "Fue una prueba muy complicada, con lluvia ya desde el primer tramo, estuvimos en la pelea con Alberto Meira y la verdad es que disfrutamos durante todo el rally. El objetivo era ser campeón", dijo.

TRAYECTORIA: El piloto de Dumbría es consciente de que hace historia en el automovilismo gallego. "Creo que hacemos historia en el Gallego y tenemos un récord que nos hace estar muy contentos y realmente felices".