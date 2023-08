Víctor Narro: "El Lugo me convenció de su proyecto"

El nuevo jugador del Club Deportivo Lugo, Víctor Narro, aseguró este miércoles en rueda de prensa que se decidió por el equipo rojiblanco porque le convenció "el proyecto" que le transmitieron tanto el director deportivo, David Peláez, como el entrenador, Pedro Munitis. "Me convencieron. Lo que me dijo David y lo que me dijo el míster me gustó mucho, me transmitieron mucha confianza. Vengo para ser importante y conseguir objetivos importantes".

Narro, que ifrmó el pasado año con el Deportivo pero apenas disfrutó de minutos, apuntó que "todo se basa en la confianza" y que en A Coruña no disputó los minutos que deseaba, "Después en Baleares recuperé sensaciones pasadas. Quiero trabajar al máximo y dejaré todo sobre el campo".

Preguntado por qué posición prefiere en el ataque, Narro (que es zurdo), señaló que está acostumbrado a jugar en cualquiera de las dos bandas y que se adaptará a lo que le pida Munitis.

Sobre sus nuevos compañeros reconoció que "veo un equipo con nivel, trabajando desde la humildad y creciendo juntos creo que podemos conseguir el objetivo. El recibimiento ha sido excelente, este club tiene grandes personas que me están ayudando mucho". Narro, que ya entrena con sus compañeros y disfrutó de sus primeros minutos como titular contra el Celta Fortuna este martes, ve un "grandísimo equipo, con un ambiente muy bueno y muy sano. Desde el minuto 1 veo buenas caras y ganas de ayudar".

Por último, el extremo señaló que en Primera RFEF "se está invirtiendo mucho" y que la temporada tendrá "buenos y malos momentos, pero la unidad del grupo será clave para los objetivos".

El encargado de cerrar la presentación de Víctor Narro fue David Peláez, que reconoció que el club sigue "atento" al mercado porque "tenemos varios aspectos pro cumplir en la fase ofensiva".