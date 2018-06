Víctor Moreno cambia Lugo por Vitoria

Víctor Moreno ya es historia reciente en el Lugo. El manchego dijo adiós al club del Ángel Carro para viajar a Vitoria y formar parte de la estructura del Alavés. La salida del ya exdirector deportivo fue consensuada con el club rojiblanco, que buscará un nuevo responsable de la parcela deportiva esta misma semana. El presidente del Lugo, Tino Saqués, aseguró que el «miércoles o el jueves» tomará una decisión sobre esta figura para comenzar a confeccionar la plantilla para la próxima temporada.

Tal y como publicó este periódico, Víctor Moreno aceptó la propuesta del Alavés y será el responsable de la parcela internacional del club vasco, que tiene bajo su control al Sochaux de la Segunda División francesa, el NK Rudes de la Primera División croata y el JS Hércules de la Tercera División finlandesa.

El propio presidente del Lugo, Tino Saqués, aseguró en la despedida de Moreno que el manchego «podrá llevar a cabo en el proyecto de ámbito internacional al que él se va a sumar. Es un proyecto diferente en el que sus intereses no chocarán con los del Lugo, porque no es competencia directa».

Víctor Moreno admitió sentirse apenado por «abandonar algo en lo que hemos depositado tanta energía, esfuerzo e ilusión».

«Le dimos matices diferentes a lo que era el modelo de juego del Lugo y me gustaría que se le diese continuidad. Hemos implementado nuevas metodologías de condiciones de trabajo de los jugadores, de captación y seguimiento de jugadores en el día a día. Quiero pensar que hemos puesto al Lugo en estos 14 meses más cerca de la élite», añadió Moreno.

Tras admitir sentirse «querido» en Lugo y «mucho respeto hacia lo que planteábamos», tomó la decisión de salir por vivir «una experiencia vital» más que por criterios deportivos.

El manchego también admitió que no hubo problemas para rescindir el contrato que lo unía al cuadro lucense. «Llegamos a un acuerdo amistoso entre las dos partes para poder resolver el contrato. Fue todo muy rápido. Fue una situación que fructificó ahora pero que hace dos semanas prácticamente no existía. Fue una decisión difícil, porque solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que estuvo a mi lado en este periplo», reveló.

El presidente del Lugo, Tino Saqués, aseguró que «evidentemente» está «previsto que haya sustituto», aunque «no está decidido».

«Esta semana, entre el lunes y el martes haremos la ronda de entrevistas y esperemos que el miércoles o el jueves podamos tener un nuevo director deportivo», declaró Saqués.

Entre esas entrevistas estarían las de los gallegos Emilio Viqueira, que dejó el 17 de mayo su cargo de director deportivo del Nástic de Tarragona después de cinco años en el club catalán, y el lucense Víctor Basadre, que tiene una amplia experiencia en el fútbol español.

Que el nuevo responsable de la confección de la plantilla y el cuerpo técnico tenga experiencia será un requisito para el cargo. «El director deportivo vendrá de experiencias de director deportivo. Veremos qué candidatos hay. Hoy (por ayer) tengo entrevistas, como mañana (por este martes) y el miércoles tendré que dejar alguna, pero esta semana tendremos el nuevo director deportivo y esperemos que pueda dar continuidad de la manera que vino desarrollando Víctor Moreno», reveló Saqués.

«Esperemos que la nueva incorporación pueda permanecer más tiempo para que el proyecto sea más sólido», indicó el máximo mandatario del conjunto rojiblanco.

Saqués, descartó hablar de posibles incorporaciones en el mercado de verano a la espera de concretar la llegada del nuevo director deportivo y de otro entrenador, en caso de salida de Francisco Rodríguez del club.

«Víctor (Moreno) deja el escenario como estamos a día de hoy. Cuando venga el director deportivo se retomará y se estudiará. De ahí saldrán posibles incorporaciones, posibles bajas... Ahora mismo no tiene lugar hablar de eso porque tenemos que tener primero con el nuevo director deportivo y ver si Francisco sigue o no. Evidentemente, en las decisiones de bajas o no, o nuevas incorporaciones, entendemos que tiene que participar el nuevo míster, en el caso de que Francisco no siga, y si sigue, Francisco tiene mucho que decir en todo eso», declaró Saqués.

Víctor Moreno reveló que hay cuatro operaciones en marcha para incorporar nuevos futbolistas

El mismo Víctor Moreno admitió que ya hubo una incorporación cerrada, la del centrocampista Hugo Rama, que procede del Cerceda y que fue confirmada en el mes de enero, así como «cuatro operaciones abiertas».

«La base del equipo está prácticamente construida. Hay una operación cerrada y cuatro operaciones en abiertas para que se decida cuando se incorpore la nueva persona. También se tendrá que tomar competencia de los jugadores con contrato. Cuando llegue el nuevo director deportivo entiendo que tendrá que hacer un análisis de la plantilla y tomar una determinación de los integrantes de la misma», reveló Moreno.

El ya exdirector deportivo del Lugo habló sobre las renovaciones pendientes, sobre todo la de Mario Barco. El jugador riojano se mantiene sin ampliar un contrato que finaliza el 30 de este mes y el club rojiblanco no propondrá nuevas ofertas, por lo que la continuidad de Barco parece improbable. «La única situación que teníamos era la de Mario (Barco). La última vez que nos sentamos, que fue hace seis meses, el club ha ido proponiendo renovaciones, diseñando propuestas atractivas para el jugador y creo que hemos llegado a un punto, que yo traslado al club, en donde las entidad poco más puede hacer y que está en manos del jugador aceptarla o no».

Además, Víctor Moreno indicó que estará «a disposición del club para lo que considere» y que generó «patrimonio informativo en estos 14 meses». «Entregamos al club 1.500 informes y, aparte del trabajo de seguimiento, la persona que pueda entrar puede darle continuidad a lago que creo que se estaba haciendo bien».