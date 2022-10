Víctor Arteaga: "Tenemos plantilla suficiente como para no sufrir por la permanencia"

Por los minutos en pista parece claro que el pívot Víctor Arteaga (30 años de edad y 2,14 metros de estatura) no estaba teniendo continuidad en el juego del Breogán. Ante el Bilbao Básket el conquense, con 20 minutos en la cancha, fue uno de los jugadores más destacados con 14 puntos anotados y 7 rebotes. Salvo ante el Fuenlabrada, partido en el que también brilló, en el resto de los encuentros apenas tuvo protagonismo.

14 puntos anotados, 7 rebotes y 19 créditos de valoración. Una aportación fundamental para un triunfo que su equipo necesitaba...

Estoy muy contento del partido que hice. Esta es la línea que tengo que seguir para ayudar al equipo. Es importante que desde el banquillo todos aportemos porque si lo hacemos todos está claro que ganaremos partidos.

Ante el Murcia no llegó a estar dos minutos en cancha, en Badalona poco más de ocho y frente al Gran Canaria poco más de siete minutos. Ante el Fuenlabrada y el Bilbao, con 17 y 20 minutos de juego, realizó sus mejores partidos. ¿Cree que le falta continuidad?

Me siento muy cómodo en el equipo. Cada uno tenemos muy claro lo que tenemos que aportar, nuestro rol está definido y a partir de ahí es el entrenador el que decide el que juega. Yo lo que tengo que hacer es trabajar y aprovechar los minutos que me dan.

El partido ante el Bilbao Básket tenía un punto de transcendencia, tanto por ser un rival directo como por la mala imagen que había mostrado su equipo ante el Gran Canaria.

Sí, está claro que era un partido importante para nosotros. El Bilbao es un rival directo y además queríamos ganar, llevarnos la victoria porque llevábamos dos derrotas consecutivas y con un mal partido en casa. Teníamos muchas ganas de jugar este encuentro, de ganarlo y además lo hicimos con todos los jugadores aportando.

No sorprende la victoria pero sí quizás el control que tuvieron del partidos desde el mismo inicio, ¿está de acuerdo?

Ya conocíamos al Bilbao por el partido que jugamos en la pretemporada, ya teníamos, por decirlo de alguna forma, adelantado el ‘scouting’, además jugábamos en casa y la afición nos dio la energía que necesitábamos para conseguir un triunfo importante.

Una de las facetas más destacadas de su equipo está siendo la defensa. De hecho, solo los tres primeros clasificados llevan encajados menos puntos que el Río Breogán.

Desde el primer día de entrenamientos estamos trabajando muy duro la defensa. Es una faceta muy importante, sabemos que con los rivales en 70 puntos tenemos más opciones de ganar. La defensa es clave y más en un equipo como el nuestro en el que somos jóvenes y ponemos mucha energía. En defensa nos está yendo bien.

Estadísticamente son el segundo mejor equipo de la Liga en rebotes capturados (39,8 de media que solo supera el Granada), sin embargo se habla de cierta debilidad en el juego interior de su equipo. ¿Qué opina de esto?

El rebote es, a pesar de todo, un aspecto en el que podemos mejorar. Estamos reboteando bien, pero si mejoramos algo nos ayudaría mucho porque nos abriría muchas opciones de transición. En cuanto a la debilidad de nuestro juego interior, creo que los jugadores que lo componemos nos complementamos bien. Tenemos centímetros y también un jugador que es más móvil como Happ. Insisto en que creo que nos podemos complementar.

Hay momentos en los partidos en los que parece que hay jugadores que le cuesta asumir la responsabilidad, ¿cree que aún falta confianza en jugadores de la plantilla?

Somos un equipo muy joven, con muchos debutantes en la Liga y esto implica que tienen que adaptarse y coger confianza, no es una competición fácil. No tengo dudas de que con el tiempo esto se irá corrigiendo, somos un grupo muy bueno y esto se va a ver.

¿Qué cree que necesita mejorar su equipo?

Somos una plantilla con mucha energía, todos nos apoyamos, defendemos mucho y este es nuestro punto fuerte. Hay que mejorar en el cinco contra cinco porque a veces nos quedamos en blanco y también hay que dar un paso más en el rebote para asegurar los partidos.

¿Hay plantilla suficiente para conseguir la permanencia?

Iremos hacia arriba en la tabla, estoy convencido. Vamos a luchar cada partido, pero sobre todo tenemos una plantilla para no tener que sufrir por la permanencia.

"En Manresa estoy seguro de que haremos un buen partido"

Tres victorias en cinco jornadas es un buen bagaje para el Río Breogán que en la próxima jornada visita a otro rival directo, el Baxi Manresa, un duelo que se jugará este sábado desde las 18.00 horas.

¿Esperaba estar a estas alturas de la competición con tres triunfos?

Siempre espero lo mejor de mi equipo pero está claro que es un buen balance y esto tiene importancia porque nos ayuda mucho a seguir trabajando y también a coger confianza.

El sábado se enfrentan al Baxi Manresa. En teoría, un equipo con el que comparten aspiraciones, ¿cómo lo afrontan?

Vamos con mucha confianza tras el triunfo ante el Bilbao. Es otro rival directo y será un partido complicado. Tenemos que estar muy centrados pero estoy seguro que haremos un buen partido. Va a ser importante que nosotros salgamos como lo hicimos contra el Bilbao y hacer nuestro juego, sobre todo en defensa.

¿Qué le ha sorprendido hasta ahora en la Liga Endesa?

El gran inicio del Granada es algo que poca gente esperaba. Esto demuestra que es una Liga ACB muy dura.