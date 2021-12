O veterano Álex Urtasun reforzará os adestramentos do Río Breogán

O Río Breogán anunciou este lunes que Álex Urtasun (Pamplona, 30 de abril de 1984) reforzará o primeiro plantel nos seus adestramentos de forma temporal, "o que permitirá incrementar o nivel da preparación do equipo no día a día, así como a rotación dentro das propias sesións".

Nun comunicado, o club celeste engadiu que a presenza de Urtasun será doblemente positiva para o equipo: primeiro porque "contar cun efectivo máis nas sesións de traballo dará máis opcións dentro da planificación diaria"; e segundo porque o "experimentado escolta" será "un apoio imporante" para que aqueles xogadores que se viron obrigados a parar polo covid "recuperen o ritmo axeitado para abordar o duro tramo de calendario que o Río Breogán ten por diante".

O Breogán agradeceu a disposición de Urtasun para adestrar co seu primeiro plantel "desde esta semana" e gabou a súa "brillante traxectoria en ACB", así como a súa "contrastada experiencia e calidad". E non é para menos, pois o navarro ten ás súas costas un total de 292 partidos na máxima categoría do baloncesto nacional despois de militar, entre outros, no Pamesa Valencia, Cai Zaragoza ou, máis recentemente, no Ucam Murcia e o Fuenlabrada.