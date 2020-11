La experiencia es un grado y Xavi Torres lo ha demostrado desde su aterrizaje en el vestuario del Club Deportivo Lugo. Son siete partidos, pero el alicantino se ha erigido ya en uno de los líderes del vestuario con permiso de los veteranos Iriome, Seoane y Pita. Su trayectoria, pero sobre todo su ascendencia sobre los más jóvenes, tanto dentro como fuera del campo, le convierten en una voz autorizada en el gran momento que atraviesa el equipo desde la llegada al banquillo de Mehdi Nafti.

El mediocentro habló este miércoles en rueda de prensa para analizar al próximo rival del Lugo, el Espanyol (sábado, 21.00 horas), y para descartar lo que pareció una lesión muscular en el último encuentro, ante el Rayo, y que le obligó a abandonar el campo antes de tiempo. "Me hicieron unas pruebas y, afortunadamente, no hay nada roto en el abductor", explicó. "Se me cargaba el día antes del partido en las jugadas a balón parado, y en el propio calentamiento noté que la zona no estaba bien pero quise jugar. En el descanso se me enfrió la zona y en la primera acción de la segunda parte vi que no estaba bien del todo y decidí dejar el campo para que otro compañero pudiera ayudar al equipo".

Sobre el próximo adversario, el líder de Segunda División, Torres advirtió de su potencial y apuntó que cuenta con varios jugadores "de Primera División". Pese a todo, el mediocentro confía en el buen momento del Lugo y, aunque pidió tener "los pies en la tierra", sí avisó de que el conjunto catalán "va a tener enfrente un Lugo de jugadores con muchísima hambre y con una confianza que está elevada. Queremos seguir en esa dinámica y trasladar al campo todo lo que nos pide Nafti", dijo.

"Estamos encantadísimos con el nuevo entrenador y su manera de transmitir los mensajes", dice el jugador

Preguntado por Juanfran García, el entrenador que apostó por su fichaje y que acabó destituido después de la quinta jornada, el alicantino explicó que son "decisiones que en el fútbol pasan muy a menudo" y que, con todo, "le estaré toda mi vida agradecido por haber confiado en mí".

Sin embargo, el mediocentro dijo no tener una "espinita" clavada desde su salida, porque "en el futuro nunca se sabe si coincidiremos y, aunque aquí dejó un buen sabor de boca, se ha visto con el tiempo que la decisión fue acertada y estamos encantadísimos con el nuevo entrenador y su manera de transmitir los mensajes, porque calan muy bien en los jugadores", expresó.

Por último, Torres se refirió al aumento en las cifras goleadoras del Lugo en las últimas jornadas y en la participación, en este sentido, de los centrocampistas con su llegada desde segunda línea. "Llegamos con mucha gente al área, y es algo que se vio ante el Tenerife con un jugador menos. Salen las cosas, es cierto. Ojalá podamos seguir así", concluyó.

HORARIOS. La Liga confirmó este miércoles los horarios de las jornadas 13, 14 y 15 de Segunda División. En la número 13, el Lugo visitará el campo del Alcorcón el viernes 20 a partir de las 19.00 horas. En la siguiente jornada, recibirá al Oviedo el martes 24 a las 21.30 horas. Luego, el equipo de Nafti viajará a Málaga para jugar el viernes 27 a las 21.00 horas.