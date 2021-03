El Lugo confirmó el regreso de Luis César Sampedro a su banquillo tres temporadas después de que abandonara el Ángel Carro con dirección a Valladolid. El entrenador arousano, que firmó la mejor campaña del conjunto rojiblanco en Segunda División a nivel clasificatorio al terminar noveno -sus 55 puntos fueron superados por los 56 del primer curso con Quique Setién en la categoría de plata-, firma por lo que resta de campaña y una más con el reto de lograr la permanencia de forma más holgada que los últimos años.

Sampedro tiene ante sí una buena oportunidad de redimirse de sus últimas experiencias en los banquillos. Desde su marcha de Lugo fue cesado en Valladolid, donde no pudo acabar la 2017-2018; logró salvar al Tenerife en la penúltima jornada un curso más tarde a pesar de llegar solo para los últimos cuatro encuentros, pero la directiva chicharrera no confió en él para la siguiente campaña; y tampoco acabó el curso en el Dépor, en el que suplió a Juan Antonio Anquela y fue cesado tras once partidos en los que solo ganó uno, el último como albiazul.

El primer encuentro de Luis César en su vuelta a la ciudad amurallada será este lunes (21.00 horas) en casa ante el Fuenlabrada, dirigido por otro de los grandes veteranos de los banquillos en la Segunda División: José Luis Oltra.

Será un duelo de viejos conocedores de la categoría, ya que entre ambos suman 28 temporadas en Segunda y más de dos décadas de carrera en los banquillos cada uno.

Será un duelo atractivo, ya que los dos preparadores apuestan por un fútbol ofensivo, donde las transiciones se aceleran en el último tercio del campo.

Con el arousano, jugadores como el Puma Rodríguez, Gerard Valentín, Appiah o Cristian Herrera ganarán protagonismo, al igual que futbolistas de amplio recorrido en la medular como El Hacen o Hugo Rama.

Los futbolistas de más calidad del conjunto rojiblanco serán clave para derrotar a un Fuenlabrada concebido para luchar por los puestos de play off, que marcha tan solo dos puntos y cuatro puestos por encima del Lugo y que se mantiene invicto tras la llegada de Oltra al banquillo.

Con el valenciano como técnico, el cuadro madrileño empató tres partidos -ante el Almería, Oviedo y Girona-, todos en casa, y ganó en Castellón. En el debe, que encajó en todos sus duelos.