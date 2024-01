Veljko Mrsic intenta ver el vaso medio lleno

Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, aseguró este viernes que, tras la eliminación del equipo de la Champions el pasado miércoles, el conjunto celeste tendrá "más tiempo para entrenar", ya que jugara solo un encuentro por semana. El técnico croata consideró que el cuadro breoganista "va a mejorar en defensa, porque para eso hay que entrenar y ahora vamos a tener tiempo para eso".

"Ahora debemos centrarnos en la ACB. Sabemos dónde estamos, qué importancia tiene esto para todos y vamos a dar lo mejor de nosotros para intentar hacerlo lo mejor posible desde hoy -por este viernes- hasta el final a temporada. En este mes, desde el día 3 hasta el 17, hemos jugado seis partidos y además con los viajes muy largos. Ahora tendremos más tiempo para prepararnos y mejorar, sobre todo en el apartado defensivo", indicó Mrsic.

El entrenador balcánico analizó los dos últimos encuentros del Breogán, en los que el conjunto celeste tuvo opciones de victoria, y la lección que se aprendió de los mismos. "Jugamos contra dos rivales muy buenos -Valencia y Pinar Karsiyaka- y hemos tenido oportunidades para ganar fuera, pero no hemos ganado. Especialmente el partido en Valencia, que lo hemos tenido en nuestra mano", manifestó.

Mejoría. "La conclusión que sacamos es que hay que estar siempre concentrados y rematar el partido cuanto antes. No hay que relajarse cuando se tiene una ventaja de 8-10 puntos; no debemos dar oportunidades al rival para retornar al partido. Al Valencia le dimos 3-4 oportunidades para volver y en la última lo hicieron y ganaron el partido por nuestros errores. Esto lo debemos mejorar, sobre todo en defensa", añadió el entrenador breoganista.

Aun así, Mrsic ve el vaso medio lleno y no dudó en afirmar que el equipo ha mejorado, aunque incidió una vez más en la importancia de estar bien atrás. "Hemos jugado dos buenos partidos y hay que continuar así: el equipo está bien, juega con confianza, mueve mejor el balón y tiene más acierto. Ahora hay que mejorar en defensa, y para eso hay que entrenar", reveló.

El técnico breoganista se refirió al trascendental duelo ante el Girona de mañana (Pazo dos Deportes, 12.30 horas), el cual encarará el Breogán con el desgaste del choque ante el Karsiyaka y del larguísimo viaje hasta Esmirna. "Ante el Girona físicamente vamos a estar como vamos a estar porque esto no se puede cambiar, pero nuestra concentración debe estar al máximo nivel. Con la ayuda de nuestro público seguro que vamos a sacar toda la energía que tenemos dentro para intentar ganar este partido", señaló.

Es un rival directo y en consecuencia un partido importante. Sabemos la importancia del choque pero no debemos volvernos locos por esto. Siempre digo que hay que hacer un buen trabajo día a día, pensar que cada jugada en cada partido es la última y jugarla concentrados. Luego, no vamos a tener presión por el resultado, sino por hacer las cosas bien", agregó Veljko Mrsic.

El entrenador de Split observó que el conjunto gerundense había demostrado todo el potencial que atesora tras su buen inicio de competición, pero que no fiaba porque llegue a Lugo tras encadenar seis derrotas. "Todos los equipos en esta Liga pasan por momentos positivos y negativos, pero esto se cambia muy rápido, por lo que no debemos confiar en su mala racha. La ACB es muy competitiva y todos los equipos son muy buenos, entre ellos el Girona", expresó.

Jordan Sakho. Veljko Mrsic mostró su confianza en Jordan Sakho, que debutará mañana con el conjunto celeste. "Jordan está anímicamente muy bien. Tenía muchas ganas de volver aquí y demostrar qué jugador puede ser. Ahora vamos a ver cuánto tiempo necesitará para coger el ritmo; espero que Sakho non ayude mucho en defensa porque es un buen intimidador y en ataque le vamos a dar confianza para que lo pueda hacer bien. Yo confío en que vuelva cuanto antes al nivel que tenía hace dos años, cuando firmó aquí un gran final de temporada", observó.

Para finalizar, el entrenador croata informó que Albert Ventura, cuyo contrato expiraba 48 horas después de haber disputado su último partido en la BCL -esto es, este viernes -, había llegado a un acuerdo con el club para continuar. "Ventura seguirá con nosotros hasta el parón de la Copa del Rey y luego veremos", manifestó.

Sobre Sergi García, que no jugó el último cuarto en el encuentro de Izmir, Mrsic afirmó que tuvo un problema durante el choque y paró por prevención. "No quise arriesgar por su historial reciente, pero esta bien, parece que no hay nada importante", concluyó.

Breogán-Girona: la venta de entradas marcha a buen ritmo

Presenciar el duelo de este domingo entre el Breogán y Girona (12.30 horas) va "a buen ritmo", según se confirmó desde el club celeste. Todavía quedaban billetes disponibles en huecos en los fondos y en las esquinas de las gradas laterales.



Es previsible que el Pazo dos Deportes registre una buena entrada por tratarse de un importante duelo entre dos rivales directos en la lucha por mantener la categoría.



Obradoiro-Tenerife



El Obradoiro recibe el Lenovo Tenerife este sábado (16.00) con la necesidad de obtener una victoria que le permita tomar oxígeno en la tabla —es decimosexto con un bagaje de 6-12— tras encadenar tres derrotas. Moncho Fernández, técnico del conjunto de Santiago, advirtió ayer del "potencial enorme" del cuadro isleño, que ya se encuentra entre los ocho primeros clasificados pese a su irregular inicio de curso (9-9). El técnico obradoirista indicó que Scrubb y Kovilar son duda para el encuentro, tras arrastrar problemas físicos durante toda la semana.



Palencia-Manresa



El Baxi Manresa (9-9) tratará de recuperar en Palencia la buena dinámica de resultados que les permitió la clasificación para la Copa del Rey y pasar página a sus dos últimas derrotas partidos en la ACB,.



El Zunder Palencia, colista de la competición (3-15), mejoró notablemente su juego con la llegada de Luis Guil como entrenador y afronta el choque después de haber conseguido la semana pasada en Girona la primera victoria a domicilio en la ACB.