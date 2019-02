Henk Norel: "Veo la luz al final del túnel"

El pívot del Cafés candelas Breogán Henk Norel habló este miércoles en el programa De bote en bote sobre su situación física y la posibilidad de debutar muy pronto con el equipo lucense tras una grave lesión.

"Ojalá que pudiera decir que mañana estoy, pero no es así, espero que sea pronto de verdad. Intento ahora mejorar cada día porque jugué poco cinco contra cinco y no estoy al nivel, sino quizá dos pasos por detrás. Ojalá que pudiese dar una fecha, pero espero que sea muy pronto", comenta Norel en el programa.

El pívot holandés insistió en que no lo ha pasado nada bien estos meses y está deseando volver a jugar. "Por fin puedo decir que me encuentro mucho mejor, me operaron y pasé momentos complicados, ahora no tengo dolor y voy poco a poco incorporándome, voy mejorando y veo la luz al final del túnel", indica el holandés.

"Por experiencia sé que esto se va a decidir por detalles, será también muy importante el average con los rivales"

Norel valora el apoyo de todo el mundo en Lugo y quiere devolver todo ese cariño y la apuesta del club por él. "El Breogán apostó por mí y sabía que jugando así con un equipo que subía podía dar mi mejor rendimiento. Vine porque el Breogán apostó por mí, me gustó el proyecto, el club, el pabellón siempre se llena y me encanta. Quiero jugar y devolver esa confianza y cariño a todos", dice.

El pívot del Breogán insiste en que todavía queda mucho en la Liga y ve clave el average en duelos muy próximos. "Por experiencia sé que esto se va a decidir por detalles, será muy importante el average entre todos los equipos, serán importantes los duelos ante el Fuenlabrada y el Gipuzkoa, si no ganas al menos mantener a favor el average", señala.

Henk Norel se refirió también a cómo ve a su equipo en lo que va de temporada y el crecimiento del mismo en esta temporada. "Veo al equipo bien, algunos jugadores dieron un paso adelante como Herun, Brown, Sule... Creo que somos cada vez más equipo y sabemos que luchamos para salvarnos y espero estar para ayudar a todos los compañeros. Ojalá volvamos a ganar cuatro partidos seguidos, pero hay que ir partido a partido", indica Henk Norel.

"El equipo lleva un tiempo trabajando y no puedo llegar yo y decir que aquí estoy y todo el mundo cambia"

El jugador holandés valora la situación del Breogán e insiste en que él debe integrarse en un grupo que ya está hecho y trabaja desde hace varios meses. "El equipo lleva un tiempo y está haciendo bien las cosas, a dos partidos de la zona de descenso. Así, no puedo venir ahora mismo y decir llegó yo y todo el mundo cambia. Yo tengo que buscar mi rol en el equipo y ayudar al grupo", comenta.

Finalmente, el jugador del Cafés Candelas Breogán habló sobre el derbi que jugará su equipo este sábado, desde las 18.00 horas, ante el Obradoiro en Santiago.

"Es un partido fuera y sabemos que es más que un partido. Todo el mundo me dijo al llegar a Lugo que hay que ganar al Obradoiro, estoy seguro de que será un partido chulo para verlo, un duelo muy competido y el rival hay que reconocer que está en un buen momento", dice.

KABASELE. El Cafés Candelas Breogán comunicó este miércoles que el pívot de origen congoleño Hervé Kabasele jugará cedido lo que queda de temporada en el Real Canoe, equipo madrileño que milita en la LEB Oro.