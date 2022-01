Rasid Mahalbasic vive en el Río Breogán su segunda experiencia en la Liga Endesa. La anterior, en el Real Betis en la campaña 2016-17, fue incompleta y, probablemente, poco gratificante para el jugador, que no llegó a mostrar su auténtico nivel. Ahora, en Lugo el jugador esloveno, aunque con pasaporte austríaco, está ofreciendo su mejor versión. Mahalbasic (30 años de edad y 2,11 metros de estatura) es el otro líder del Río Breogán. Es el principal generador de juego, la cabeza pensante en muchos momentos pero fuera de la pista realiza otra labor igual de importante: es la guía y la referencia para sus compañeros.

El Río Breogán ha cerrado la primera vuelta de la Liga con un bagaje de nueve triunfos y con la clasificación para la Copa del Rey virtualmente conseguida. ¿Que balance hace de lo realizado hasta ahora?

Pienso que en esta primera vuelta hemos sorprendido a todos en la ACB. Pero todas nuestras victorias han sido justas y muy trabajadas, producto de nuestra labor en los entrenamientos y de la preparación de los técnicos.

Fue una lástima acabar la primera vuelta con la derrota en Santiago, un partido de rivalidad donde su equipo realizó el peor partido de la temporada.

Hay que tener en cuenta que el encuentro ante el Obradoiro fue el tercero en una semana corta para nosotros. Dimos mucho a nivel físico y mental para conseguir la victoria ante un rival tan complicado como era el Baskonia pero esto no debe servir de excusa para nada. Hablando de mí, tengo que asumir toda la responsabilidad y estoy convencido de que este partido en Lugo será muy diferente.

El austriaco no opina de la marcha de Olmos, al que le desea lo mejor, pero no olvida que el nuevo equipo del técnico aún tiene que visitar Lugo

La placidez con la que se estaba desarrollando la primera vuelta se vio sacudida por la marcha de Paco Olmos al San Pablo Burgos. ¿Qué opina de la decisión del técnico?

Las opiniones en este caso son todas diferentes. Por mi parte agradezco a Paco Olmos que me haya dado una oportunidad y un lugar en el Breogán. Le deseo lo mejor en su nuevo equipo porque más que un entrenador fuimos como una familia. Eso sí, no veo la hora de ganar en abril al Burgos en el Pazo.

El Río Breogán ha sido dirigido en los cuatro últimos partidos por tres entrenadores distintos. Desde luego, es una circunstancia poco habitual. Esta semana, Veljko Mrisc se hará cargo de la preparaión del equipo. ¿Que le parece la contratación del nuevo entrenador? ¿ Lo conoce?

Sé muy bien quién es Veljko Mrsic como entrenador porque somos de la misma parte de Europa. Fue un jugador increíble en su época y estoy convencido de que con la experiencia que tiene en la ACB tras su paso por el Bilbao Basket será un complemente perfecto en nuestro equipo.

Aunque todavía hace falta la confirmación matemática, su equipo está virtualmente clasificado para disputar la Copa del Rey en Granada. ¿Le ilusiona disputar esta competición?

No me gusta comentar nada de la clasificación mientras ésta no sea oficial. Pero si se confirma está claro que será una muy buena razón para que el doctor (Luis Coira) nos prepare una buena barbacoa a todo el equipo.

Para asegurar la permanencia en la Liga Endesa harán falta en torno a las doce victorias. Después de la gran primera vuelta realizada, ¿la permanencia sigue siendo el objetivo prioritario para el equipo?

Desde luego y esto nunca lo perdemos de vista. Nuestro objetivo número uno es mantener la categoría para la próxima temporada pero creo que tampoco debemos tener miedo a objetivos más grandes. Como lo estamos haciendo desde el inicio de la Liga, jugaremos partido a partido y veremos dónde estamos el 15 de mayo.

El próximo domingo visitan al Ucam Murcia, lo que para su equipo es el primer envite de la segunda vuelta de la competición. Después de lo sucedido en la primera vuelta, ¿espera un partido con una tensión especial?

Cada partido en la Liga Endesa es especial. El partido contra el Murcia que jugamos en el Pazo dos Deportes de Lugo fue muy duro e intenso. Pero para el encuentro del próximo domingo nos prepararemos igual que en otros partidos y creo que será un partido honesto y limpio pero también duro.

"La clave es la confianza que recibimos de los aficionados"

Se le considera un jugador clave en el equipo por lo que aporta en la pista pero también fuera de ella aportando experiencia y tranquilidad. ¿Está de acuerdo?

No. La clave del Breogán es la confianza que todos recibimos de los aficionados y en la propia ciudad. No lo dudo.

Pero me imagino que, al menos, estará satisfecho de su rendimiento en lo que va de la actual temporada...

Mi desempeño personal no es importante en absoluto. Creo que las nueve victorias que llevamos es el mejor dato estadístico que puedo aportar.

¿Se siente contento en el Río Breogán?

Sí. En el equipo, como dije, todo va bien y por otra parte mi familia y yo nos sentimos muy bien en la ciudad. Mi hija, además, es muy feliz en su colegio.

Su contrato con el Breogán abarca solo esta temporada. ¿Le gustaría seguir en el club lucense la próxima campaña?

Habrá tiempo para hablar de esto cuando el trabajo esté hecho y finalicemos de la mejor manera posible la temporada. Entonces hablaremos.