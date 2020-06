"Tengo muchísimas ganas de esta nueva experiencia. Vengo al Ensino para aprender y ganar partidos, porque si algo me caracteriza es que soy muy competitiva. No vengo a Lugo a pasearme. Vengo para que el Ensino gane, se meta en Copa y en play off". Así de contundente se muestra Vega Gimeno, la nueva ala-pívot del conjunto lucense que ayer anunció su incorporación después de varias temporadas tanteando sus servicios. "Tenía la mosca detrás de la oreja desde hace varios años y al final me he decidido porque su proyecto es muy atractivo".

La valenciana abandona las filas del Mann Filter Casablanca, de Zaragoza, donde jugó las tres últimas temporadas con una progresión espectacular. "Es mi undécima temporada en la Liga y lo que busco es un nuevo reto que me motive a seguir mejorando", explica.

Con su fichaje -avanzado por este periódico el pasado día 30- el equipo lucense incorpora una jugadora experimentada, internacional con España y que acumula medallas con el combinado nacional y títulos a nivel de club. Es el caso de la Liga Femenina que consiguió con el Rivas Ecópolis en 2013, un club, por cierto, donde coincidió con Carlos Cantero, entonces jugador del equipo masculino. «El hecho de conocerle también ha influido en mi decisión», reconoce.

Gimeno destaca el "crecimiento" que ha experimentado el Ensino en los últimos años, y cómo Carlos Cantero ha logrado sacar el máximo rendimiento de todas sus jugadoras. "Ha llevado al equipo a las mil maravillas y ha demostrado que ya es un primer entrenador. Me apetece muchísimo trabajar con él", dice la valenciana.

Uno de sus retos en el Ensino es "hacer equipo", porque solo así, dice, "seremos capaces de superar los buenos y los malos momentos, que siempre los hay".

Gimeno tiene olvidada la grave lesión de ligamento cruzado que sufrió en 2017 y que le apartó varios meses de las canchas. "Fue un momento duro, pero lo recuerdo con emoción y motivación".