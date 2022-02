Su llegada al Río Breogán fue atípica. No es habitual que mediada la temporada un entrenador sustituya a un compañero cuando el equipo está respondiendo por encima de las expectativas. Pero el que era el seleccionador croata no lo dudó y aceptó el reto de completar lo que podría convertirse en una campaña histórica para el club lucense.

No es normal llegar a un equipo para sustituir a un entrenador cuando las cosas van bien. ¿Tenía conocimiento previo del Río Breogán antes de aceptar su oferta?

Tenía claro que para conseguir lo que habían conseguido en la primera vuelta tenían que hacer cosas bien, tenía que haber un grupo muy bueno. Y de esto era consciente. Una de las razones por las que acepté venir es porque el Río Breogán estaba jugando bien, con muy buenos jugadores. Tenemos a Musa que es uno de los mejores jugadores de la Liga. Para hacer algo grande, debes de tener también jugadores grandes.

Tuvo solo una semana para entrenar con todo el equipo, y ahora sin completar la segunda semana se encuentra con la Copa del Rey. ¿Cómo afronta el Río Breogán esta competición?

Seguro que después del triunfo ante el Valencia vamos algo más ilusionados y reforzados, pero yo siempre digo que no hay ayer, que cada día hay que hacer el trabajo lo mejor posible y esto es lo que intentaremos hacer. El Madrid es el gran favorito en nuestra eliminatoria, pero si nos sale un buen día y ellos no están a un buen nivel puede pasar cualquier cosa. Jugaremos cinco contra cinco, hay un balón y cuarenta minutos... Repito, tienen un equipo muy largo, muy bueno pero si jugamos bien y el Madrid no está en condiciones perfectas, entonces vamos intentar dar la sorpresa.

El Real Madrid no parece que no llega en su mejor momento. Ganó en Málaga el pasado domingo (91-92) pero antes de esto había perdido sus anteriores cinco encuentros, tres de Liga Endesa (Barça, Andorra y Valencia) y dos de Euroliga (Fenerbahçe y Barça). Teniendo en cuenta su gran y demostrada competitividad ¿estos malos resultados le convierten en un rival aún más peligroso?

Sí. Esto siempre. Antes del encuentro ante el Valencia comentamos que están en un momento muy bueno y esto a veces relaja y el domingo vi a un Valencia saliendo con la cabeza en las nubes, pensando 'somos un gran equipo y jugamos contra un equipo pequeño' y cuando ocurre esto puede pasar que ganemos como ocurrió. Teniendo en cuenta como está el Real Madrid seguro que van a estar menos relajados, pero también estoy convencido de que creen que son mucho mejores que nosotros y que con su talento pueden sacar el partido como hicieron en Málaga. Esto sí que les pudo reforzar. De cualquier manera son muy buenos.

Le va a resultar complicado encontrar por donde podrían hacer daño al equipo que dirige Pablo Laso...

Efectivamente y es que tienen de todo. Sus jugadores grandes son aún mejores que los del Valencia. Por ejemplo Walter Tavares es un jugador que cambia tiros, que impide jugar en la pintura, que complica el poder anotar con bandejas y hay que buscar la manera de atacarlo. Pero también tienen a muy buenos tiradores y a un jugador como Yabusele, que es un todo terreno que puede hacer de todo.

¿Qué va a hacer el Breogán ante esto?

Tenemos que intentar estar cerrados, ser sólidos e impedir que entren mucho en la zona, tenemos que lograr que no hagan canastas fáciles. Tenemos un equipo más corto pero es fundamental que lleguemos al ataque lo más rápido posible. Cuando jugaron en Lugo, llegaron tras jugar en Euroliga con poco tiempo para preparar el partido, ahora tendrán cuatro días como nosotros.

De todas formas, motivación no va falta, sus jugadores estarán ilusionados ante esta cita...

Sí. Creo que solo Jordan Sakho jugó esta competición. Es importante que logremos apartar al grupo de este ruido que tiene la Copa, que nos distraigamos. En el hotel estarán todos los equipos, vienen muchos agentes... es muy importante que solo estemos centrados en nuestro trabajo, nada más no puede haber distracciones.

Usted participó en la Copa del Rey como jugador con el Unicaja. Ya sabe lo que es. Pero ¿cómo se ve desde fuera de España esta competición que se puede ver en directo en 188 países?

Siempre digo que es la competición más bonita de Europa. En mi primer año en España, cuando llegué a Málaga, Bozidar Maljkovic, que era el entrenador, me dijo que era la mejor competición, pero yo pensaba en la Copa como es en otros países, luego pude comprobar que es muy diferente. Se puede comprobar con la cantidad de ojeadores de la NBA que estarán en Granada, la cantidad de agentes de jugadores... es una cita marcada en el calendario de todos los profesionales. Es también un magnífico escaparate para los jugadores, aquí se pueden ver también a los mejores jugadores de la mejor competición de Europa.