Veljko Mrsic: "Siempre se puede ganar"

El Río Breogán arranca este domingo ante el Real Madrid en el Wizink Center (12.30 horas) la tríada de exigentes partidos que deberá afrontar en los próximos siete días. Este periplo Madrid-Bursaspor-Bilbao clarificará su clasificación —o no— en la Basketball Champions League y ratificará —o no— su mejoría de juego y resultados en la Liga Endesa. En la competición doméstica cada partido es sumamente valioso para intentar salir de la plaza de descenso que ocupa en la actualidad —es decimoséptimo con tres victorias en once partidos—.

Veljko Mrsic, entrenador breoganista comentó este viernes la visita al Madrid. "Siempre se puede ganar. Sabemos quién tenemos al otro lado, pero hay que jugar". Esta es la filosofía con la cual el Breogán afrontará el encuentro ante el conjunto blanco, que, en boca de su técnico es en la actualidad "el mejor equipo de Europa, con mejor juego y que, de verdad, da gusto verlo".

El técnico balcánico considera que los partidos entre semana no mermarán el potencial del equipo madrileño. "El Real Madrid está habituado a este ritmo de encuentros. Disponen de una plantilla larga con 16 jugadores muy buenos y de gran calidad. Del Madrid solo hace falta observar sus resultados y su juego; por ejemplo este martes contra el Maccabi —los de Chus Mateo se impusieron por un claro 70-99— o ayer —por el jueves— ante Fenerbahce durante la mayor parte del encuentro. No hay nada más que hablar", sentenció.

"Tienen como bases a Campazzo y al Chacho del final de la temporada pasada, en un gran estado de forma. Esta fue una posición en la que tuvieron problemas por las lesiones el curso anterior, pero la llegada del argentino, que está jugando a un nivel altísimo y ya conocía el club, enriquece aún más la que era una gran plantilla", añadió Mrsic.

El técnico celeste también se refirió al exbreoganista Dzanan Musa, al que dirigió en la campaña 2021-22 . "Musa demostró ya el año pasado que es un gran jugador, que tiene su espacio en un equipo como Real Madrid. Es un jugador importante que además ha mejorado en todos los aspectos del juego: es mucho más constante en su tiro de tres puntos, rebotea mejor y juega mejor defensa. El bosnio es muy completo", sentenció.

"Las bajas del conjunto madrileño, con el equipo que tienen, no se notan. Es más problema nuestro la baja de nuestro pívot Mouhamet Diouf que la suya de Gerschon Yabusele. La temporada anterior no jugó el ala-pívot francés y algún baloncestista más cuando perdían por 0-2 en el play off de cuartos de final de la Euroliga... y acabaron ganando la competición. Sus bajas a ellos no le pesan", agregó el entrenador de Split.

Una vez salió el nombre de Mouhamet Diouf a escena, el técnico celeste habló sobre su dolencia y de cómo reemplazarlo. "Diouf se ha ido a Italia. Aprovechó para visitar a su doctor y ya disponemos de su informe. Ahora nuestro cuerpo médico decidirá cuáles son los próximos pasos a tomar y veremos qué se hace", indicó.

"No tenemos mucho margen para sustituirlo. En algunos partidos ya hemos jugado con Momirov y Anderson juntos en la posición de tres y cuatro y ahora solo hay que buscar cómo vamos a tapar el hueco que deja Momo. Podríamos jugar más tiempo con Juan Fernández de pívot o incluso dar minutos a Rudan como cinco. Cada baja es una oportunidad para otros jugadores, que van a disponer de más minutos y deben demostrar su calidad y aprovecharlo", amplió el técnico.

Veljko Mrsic habló de cómo fue la semana de los celestes y recalcó que el choque les permitirá saber dónde están ante un rival de tanto potencial como el Madrid. "Después de algunas semanas con viajes, esta hemos tenido tiempo para descansar y entrenar mejor para preparar el partido del domingo. Los 12 jugadores de los que dispongo están en buenas condiciones. Polite todavía no está al 100%, pero entrena con normalidad", confirmó el técnico croata.

Para acabar, Mrsic alabó a Justin Anderson y dio su visión sobre su permanencia en el club. "Es un jugador importantísimo que nos está aportando mucho. Me gustaría que continuasen él y el resto de la plantilla", concluyó.

"Está previsto que Nakic esté entrenando en dos semanas"

Veljko Mrsic, técnico breoganista, desveló que Toni Nakic se incorporará en breve a los entrenamientos con el resto de la plantilla. "Está previsto que Nakic ya esté practicando con el equipo en dos semanas. En siete días empezará a ejercitarse poco a poco, pero ya con el grupo", comentó el técnico balcánico.



Lesión

El ala-pívot croata se había lesionado durante un entrenamiento en el Pazo dos Deportes el pasado día 28 de agosto. Se le diagnosticó una "afectación meniscocapsular" de la que fue operado con éxito.



Sustitutos

El griego Dimitrios Agravanis arribó para sustituir a Nakic hasta la recuperación de este, pero también se lesionó en dos ocasiones, por lo que el club optó por buscar un nuevo recambio. Lo encontró en el estadounidense Justin Anderson, con contrato hasta el 24 de diciembre.



Importancia

"Echamos de menos a Toni Nakic", anunció Mrsic.