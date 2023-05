Vélez: "El club ya trabaja para volver a Segunda"

El técnico del Lugo, Íñigo Vélez, reveló que el club construirá un proyecto para regresar a la Segunda División la próxima temporada en Primera RFEF.

"La ilusión y el convencimiento del club sé que es volver cuanto antes. Si soy yo (el entrenador del año que viene), encantado, y si no soy yo me encantaría que el Lugo volviera a Segunda. Están trabajando ya", observó.

Sobre la protesta de la afición, el técnico indicó que: "Llevo poco tiempo aquí y cuando hay un año de descenso todo está mal, desde la directiva, al cuerpo técnico y los jugadores. Entiendo el enfado de la afición y sus razones tienen. Tenemos que convivir con ello porque somos profesionales".

Además, habló sobre el duelo de este domingo ante el Andorra. "Estoy jodido porque al final sabíamos cómo iba a ser el partido. Teníamos que aprovechar el estar juntos, las transiciones, el robo, el jugar por fuera, el balón parado... Eso lo hicimos, la pena fue que nos metieron un golazo. Cuesta mucho ganar un partido en Segunda División, lo tuvimos en nuestra mano y al final no pudo ser".

"La jugada del segundo gol no está bien defendida porque debía haber alguien ahí. Fue una pena porque tuvimos el triunfo ahí y al final nos vamos sin la victoria".

"El plan de partido que teníamos era buscar el uno para uno con los laterales y jugar rápido por fuera para buscar a nuestros extremos habilidosos".

"La primera expulsión es clara porque no toca balón, pero la de Jordi (Calavera), no es roja. Si no hubieran expulsado a otro antes no la hubieran sacado, más allá del error tremendo de un balón parado a nuestro favor nos quedemos con uno menos".

Eder Sarabia, preparador del Andorra: "Parte de lo que hacemos en el Andorra lo hacía el Lugo con Pita y Seoane"

El entrenador del Andorra, Eder Sarabia, se acordó del paso de Quique Setién (del que fue segundo entrenador en Las Palmas, Betis y Barça) por el Lugo y calificó el partido de este domingo de "especial".

"Conseguimos el objetivo en este campo, donde Quique (Setién) hizo lo que hizo, junto con Carlos Mouriz, Fran Soto y otros muchos a los que quería dedicarle unas palabras. Fue un día muy especial porque es la salvación, porque fue aquí y porque son los cien partidos míos con el Andorra".

"Quique seguramente sea el amigo más grande que tiene mi padre (Manu Sarabia) en el mundo del fútbol. Quique es mi segundo padre futbolístico, al que le debo muchísimo, con el que he aprendido mucho. Parte de lo que desarrollamos ahora es lo que hacía el Lugo con los Pita, Seoane y demás. Por eso es un día muy especial. Por la mañana le mandé una foto de la muralla y él me contestó: Esa muralla que me abrazó durante seis años. Es un sitio muy especial para él y para mí también, por eso estoy contento de estar aquí. La pena es que el equipo esté en Segunda, ojalá suba".