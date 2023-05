Vélez: "Es un nuevo palo, como otros muchos"

El entrenador del Lugo, Íñigo Vélez de Mendizábal, aseguró este lunes en la rueda de prensa posterior al encuentro en El Molinón que la derrota "es un palo más, como otros muchos esta temporada " y que la situación que vive el equipo es "complicada". "Estamos todos jodidos pero ya pensamos en preparar el siguiente partido a partir de mañana, no queda otra que ser profesionales, competir e intentar dar una alegría a la afición y llegar hasta donde nos den las fuerzas", añadió.

El vitoriano lamentó que el primer gol del Spórting llegara después de un saque de esquina y, sobre el segundo, de Guille Rosas, señaló que "no puede ser que coja el balón en su propio campo y acabe chutando a portería", en referencia a la gran jugada individual que colocó el 2-0.

"Hay que reponerse, nos meten el 3-0 en otra jugada de estrategia pero creo que hemos tenido el balón, queríamos generar más ocasiones de las que hemos generado ", continuó.

Preguntado por la mentalidad del Lugo en este tramo final de la temporada sin objetivos por medio, apuntó que "venir a El Molinón y jugar delante de 20.000 personas ya es una motivación suficiente, además no sabemos si vamos a volver al fútbol profesional, así que venir a campos así es una motivación máxima aunque la cabeza te haga pensar que no hay posibilidades. No nos queda otra que mejorar de cara al siguiente partido".

Para finalizar, y preguntado por la situación del Spórting, Vélez comentó que hay "muchos equipos que aspiran a estar en la zona alta pero no todos pueden hacerlo".