Vélez: "La actitud en el campo es innegociable"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Íñigo Vélez de Mendizábal, señaló este sábado después de la derrota en el campo del Granada que pidió a sus jugadores que "compitan, que se dejen la piel por el club que representamos porque la actitud en el terreno de juego es innegociable". En este sentido añadió que acabó "contento" por el esfuerzo de sus jugadores y que ya se centra en mejorar los errores de cara al próximo duelo, el que se disputará en el Ángel Carro ante el Huesca el próximo fin de semana.

"Trabajo cada semana de la misma manera, sin fijarme en la clasificación y con la idea de que tenemos que competir cada partido porque estamos en el fútbol profesional y es una oportunidad para todos. Nos lo tomamos así, trabajamos para mejorar el último partido y creo que los jugadores responden pese a la situación crítica", apuntó.

Sobre el Granada, Vélez reconoció que eran "conscientes" de que el equipo de Paco López saldría por el partido desde el primer minuto. "Sabíamos que iba a ser complicado ganar a un equipo que no ha perdido ningún partido en su casa, nos esperábamos ese inicio, que vendrían por nosotros desde el comienzo. Es una pena, porque en el minuto 20 logran los dos goles y a partir de ahí es muy complicado para nosotros darle la vuelta al partido", confesó.

Con todo, Vélez destacó haber generado "alguna ocasión" pero "al no marcar, no nos hemos metido en el partido y ellos han podido ampliar el resultado en el último tramo", concluyó.

Paco López, entrenador del Granada: "¿Presión al Éibar y a la UD Las Palmas? No sé, yo hoy duermo tranquilo"

El técnico del Granada, Paco López, celebró el liderato provisional de Segunda División y no quiso reconocer si su resultado añade presión a la UD Las Palmas y al Éibar, que disputan hoy sus encuentros para asaltar la primera plaza. "No sé si les metemos presión, la verdad. Sí puedo asegurar que yo me voy a dormir muy tranquilo. Nuestra idea es ganar los tres partidos que nos quedaban, y ya hemos conseguido el primero", celebró.

El entrenador del Granada destacó la actuación de los jugadores del Lugo y aseguró que se comportaron como "auténticos profesionales, lo han dado todo y nos han puesto las cosas difíciles". Sin embargo, reconoció que su equipo entró "enchufado" en la primera parte porque el objetivo era "adelantarnos lo antes posible para que no hubiera precipitación o dudas al final".

Preguntado por la extraordinaria jugada colectiva que acabó en el primer gol de su equipo, López apuntó que "cada partido es diferente, en este caso nos ha salido el plan, con Bryan y Puertas muy abiertos porque nuestra intención era ser muy verticales desde el inicio. El primer gol ha sido un golazo, pero destaco el trabajo colectivo de mis jugadores".