Alberto Varo, portero del Lugo, criticó el penalti que le pitaron en contra el pasado viernes en su debut como titular esta temporada en LaLiga SmartBank y consideró que "a lo mejor" a su equipo es "más fácil" señalarle una pena máxima.

El árbitro del partido, Arcediano Monescillo, del Comité castellano-manchego, indicó el punto de penalti en una disputa por un balón aéreo entre el portero y el delantero del Zaragoza Iván Azón, acción que supuso el 1-1 de un partido que acabó 2-2 con una falta lateral en el minuto 97 que cabeceó el guardameta argentino Cristian Álvarez.

"Voy a intentar coger el balón, lo toco en las dos ocasiones, en la primera que él intentar rematar y cuando me lo quedo en la segunda. En directo no me parece penalti para nada, creo que toco balón en las dos acciones. El vídeo lo he visto 50 o 60 veces y aún me quedan dudas. Somos el Lugo, ellos el Zaragoza y a lo mejor es más fácil pitarlo que no hacerlo", analizó.

Varo aseguró que se sintió "muy bien, cómodo, a gusto y tranquilo" en su regreso a la titularidad en detrimento de Ander Cantero, una decisión técnica que el entrenador rojiblanco, Rubén Albés, le comunicó "justo antes de dar la charla previa al partido".

El guardameta rescató la primera parte del encuentro con el Zaragoza como espejo para las cinco últimas jornadas del campeonato.

"El partido fue bastante bueno después de una dinámica mala. La primera parte fue de lo mejorcito que hemos jugado últimamente, el Zaragoza apenas tuvo ocasiones y nosotros estuvimos muy sólidos, competitivos y la ocasión que tuvimos la metimos. Esa primera parte es el ejemplo que tenemos que seguir en los partidos que quedan", sostuvo.

El Lugo lleva quince jornadas seguidas sin ganar, pero al menos cortó una serie de seis derrotas antes de visitar al Sporting de Gijón en El Molinón.

"El Sporting es muy buen equipo, muy consolidado, que va a luchar por meterse en el playoff. Esas plazas van a estar muy reñidas, se vio en el partido con el Leganés, un duelo directo que ninguno quería perder", dijo sobre el partido que afrontaron los asturianos el pasado sábado y que acabó con empate (0-0) en Butarque.