Helena Oma llega al Ensino: "Vamos a dar mucha guerra"

La nueva jugadora del Durán Maquinaria Ensino, Helena Oma, explicó ayer durante su presentación que tomó la decisión de venir a Lugo el pasado mes de noviembre, "pero entonces no se pudo hacer" y que "todo pasa por algo" en referencia a su nueva aventura competitiva a las órdenes de

La alero, de 24 años, militó en el Spar Girona durante las últimas cinco temporadas, donde coincidió en el curso 2018-2019 con Bea Sánchez, una de las personas que recomendó al club su llegada. "Llevaba ya bastante tiempo en el mismo club y tuve que dar un salto bastante alto cuando pasé de la Liga Femenina 2 a la Liga Femenina 1. Durante estos últimos años creo que he perdido cosas que podría haber aportado en otros equipos, por lo que ahora solo pienso en mí, en disfrutar, que a veces no lo he hecho, y sentirme jugadora otra vez", dijo la jugadora.

Oma, habitual en las convocatorias internacionales de la selección española, con la que ganó una medalla en el Europeo sub-20 de 2016, cuenta entre su palmarés con un campeonato de la Liga Femenina Endesa y una Supercopa de España la temporada que, precisamente, compartió equipo con la alero ensinista Bea Sánchez.

"El Ensino siempre me pareció un club muy atractivo", reconoció este martes Helena Oma. "Por sus instalaciones, por su historia, por todo. Están haciendo muy bien las cosas desde hace tiempo y, además, el año pasado nos ganaron, y eso siempre es un plus a tener en cuenta (risas)", declaró.

La alero aseguró que uno de los motivos que le hicieron decantarse por la oferta del equipo lucense fue "el grupo de nacionales que hicieron el pasado verano, que es algo que dice mucho del club y de la ciudad". "Me sorprendió mucho a principio de temporada, porque es una plantilla de mucho talento y las jugadoras extranjeras ya tienen un nombre dentro de la competición. A nivel de plantilla se puede luchar por todo, aunque obviamente hay equipos que están por encima, pero a los que les podemos meter en problemas. Vamos a dar guerra", dijo.

Sobre el futuro a corto plazo –el aplazamiento del partido contra el Valencia que se iba a disputar mañana y la Copa de la Reina que tendrá lugar en marzo–, la jugadora española reconoció sentirse "ilusionada" ante el reto copero y "agradecida a mis compañeras por clasificarse para una competición tan atractiva que tengo muchas ganas de disputar".

Sobre el aplazamiento del partido y el parón de doce días, Oma explicó que le viene «bien» para conocer a sus compañeras y adaptarse lo antes posible al juego del equipo.