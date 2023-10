0-0. Valioso empate del Polvorín en Carballo

El Polvorín se recompuso de la derrota de la anterior jornada y sacó un meritorio punto del terreno de juego del también descendido Bergantiños la campaña pasada (0-0). Dos victorias, dos empates y dos derrotas componen el bagaje del filial del Lugo después de seis jornadas disputadas en la de Tercera RFEF.

Sin embargo, el Polvorín no entró bien al complicado duelo de As Eiroas. Fue de menos a más en el encuentro. El buen manejo de los locales estuvo a punto de permitirles abrir el marcador a los tres minutos, cuando Marcos Remeseiro remató sin tino un centro al segundo palo. Al Polvorín le tocó correr detrás del balón durante un buen tramo. Mario Musy falló la primera de tres ocasiones de que dispuso. La primera, tras una buena triangulación con Manu Núñez, ex del Polvorín, Musy llegó a rematar un centro de Álex Cabarcos desde el costado izquierdo, pero un defensa llegó a tiempo para desviar el esférico. El delantero cántabro falló también dos disparos más desde la frontal A partir del minuto 20, el Polvorín empezó a disfrutar algo más de la pelota y a complicar las circulaciones locales. Aun así, lo mejor que le pudo pasar al Polvorín fue la llegada del intermedio.

El entrenador del Polvorín, Roberto Fernández, rearmó a los suyos sacando a Colucci y Pablo Martínez por Damián y Rosón, respectivamente. Además, el Bergantiños fue perdiendo claridad por la impotencia de no ver puerta. En el minuto 52, Álex Ramos, otro exjugador del Polvorín, chutó, desde el centro de la media luna que pasó muy cerca de la escuadra de la meta de Brais. Los primeros momentos del segundo tiempo, hasta su sustitución por Alesito, fueron los mejores del delantero lucense Hugo García. El joven pivote comenzó a mandar en su zona y a extender las líneas de su equipo para no verse atosigados. García incluso provocó la mejor ocasión visitante al colocar un centro peligroso al corazón del área que, interceptado por Iago Martínez, estuvo a punto de suponer el único tanto del encuentro. Pablo Martínez también lo intentó, desde fuera del área, atrapando Santi Canedo.

La entrada de Lizancos dio incluso más mordiente al Polvorín, pero el marcador no se movió. La siguiente cita del Polvorín será contra otro filial, el recién ascendido Pontevedra B, en A Cheda.

Ficha técnica

0-. Bergantiños: Santi Canedo; Isra, Roberto Baleato, Iago Martínez; Álex Cabarcos; Álex Lorenzo, Álex Ramos (Kanouté, m. 78), Manu Núñez (David Álvarez, m. 78), Cano (Longo, m. 61); Marcos Remeseiro (Pedrosa, m. 78) y Mario Musy.

0-. Polvorín: Brais; Freire, Isma, Damián (Colucci, m. 46), Mario; Pablo Rubal, García (Alesito, min. 80), Rosón (Pablo Martínez, m. 46); Arhoun, Anwar (Jorge Maceira, m. 69) y Lansade (Lizancos, m. 63).

Árbitro: Iñarrea García (Pontevedra). Amonestó a Isra, Manu Núñez; Anwar, Arhoun, Freire, Mario, Pablo Rubal y Roberto Fernández (entrenador del Polvorín).

Incidencias: As Eiroas. 400 espectadores.