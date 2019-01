El lateral derecho Gerard Valentín, cedido por el RC Deportivo al CD Lugo, ha afirmado en su presentación como jugador rojiblanco que "necesitaba salir" del equipo coruñés para tener en otro club los minutos que no ha tenido como blanquiazul ni esta temporada ni la anterior.



"El Lugo era un destino que me convencía porque hay compañeros de la plantilla que conozco y necesitaba salir del Deportivo porque quería competir. Me veía con pocas posibilidades de tener minutos, quería tenerlos y este era un sitio que me gustaba", comentó el futbolista en rueda de prensa.

"Siento como si llevara una semana en el equipo"

En una comparecencia en la que estuvo acompañado por el director deportivo, Emilio Viqueira, el jugador catalán indicó que en su primer entrenamiento con el Lugo se ha sentido como "si llevara una semana" en el equipo.

Por él, estará a disposición de su entrenador, Alberto Monteagudo, para el partido del próximo fin de semana con el Málaga, aunque precisó que dependerá "del tema administrativo" y de la decisión del técnico.

Valentín reveló que el preparador rojiblanco le ha pedido que "lo dé todo, disfrute del fútbol otra vez y compita". Reconoció, además, que el juego del conjunto lucense es uno de los aspectos que le "seducía" y que le convenció para decidirse a fichar por él.

El lateral deseó "aportar lo máximo al club, competir y volver a sentir los fines de semana lo que es tener minutos".