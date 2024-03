Consejos para una buena pesca: el uso de materiales adecuados puede ayudar a multiplicar el éxito

Como en todo, el mundo de la pesca ha sufrido una gran evolución y los avances actuales hacen que las cañas que se ven en los ríos poco tengan que ver con las que usaban antaño. La fibra de vidrio o el grafito para los más expertos son algunos de los materiales más innovadores, aunque muchos siguen apostando por el acero.

Para hacerse con el modelo más adecuado lo mejor es dejarse llevar por la experiencia de los profesionales que están detrás de las tiendas locales de artículos deportivos o de aparejos, de las que hay varias en la provincia.

Un trato directo que es garantía de que un profesional te va a aconsejar sobre el equipo más adecuado a las habilidades y al bolsillo de cada uno. Una inversión que todos aguardan rentabilizar con buenas capturas, pero si los peces no pican lo que está claro es que los pescadores volverán una y otra vez al río, porque es una afición a la que cuesta dejar de lado.

Como para todo hay una primera vez, en portales especializados, como es el caso de vamosapescar.org, hacen un repaso de todo lo esencial para ese primer día de pesca al que seguro seguirán muchos más. Una caña y un carrete giratorio entran en el equipamiento básico del principiante que, antes incluso de descubrir sus habilidades, debe hacerse con una licencia, que le permita cumplir su pasión con todas las garantías legales.

Material diverso

Un requisito, al que se suma la elección de cañas y carretes, carnada y señuelos, líneas, anzuelos, flotadores y otro material que se precise, lo que se puede encontrar en las tiendas físicas e incluso online, aunque hay que apostar por la garantía de un vendedor de confianza. Para poder empezar en espacios como lagos o estanques de agua dulce desde el punto de vista de los aparejos se necesita un combo de caña y carretes giratorios (con diferentes acciones si se refiere a peces de menor tamaño —panfish— u otros más grandes); sedal de monofilamento; surtido de anzuelos; cebo; bobbers, sinkers o split-shots; señuelos y alicates con cortador de sedal.

Propuestas a las que desde Mundo Escopeta suman la importancia de ajustar la velocidad de recuperación en el río, que ven importante para imitar los movimientos naturales de los peces y presas. En aguas rápidas, una velocidad de recuperación más rápida es recomendable, mientras que en aguas tranquilas, una velocidad de recuperación más lenta imita mejor los movimientos pausados.

Un día de pesca al aire libre debe ir acompañado de un respeto tanto por la naturaleza como por el resto de las personas que practican este deporte. La conservación de la pesca significa también ser respetuoso con el medio ambiente, cuidar los recursos naturales y ser respetuoso con los demás pescadores.

Por ello, desde vamosapescar.org apuntan a diversos ejemplos que firmarían todos los aficionados, deseosos de poder contar y disfrutar de más jornadas en el río y de que sus condiciones sean idóneas para que los disfruten las generaciones próximas.

Es importante no guardar más pescado del que se pueda consumir y, sobre todo, aprender y aplicar las técnicas adecuadas de captura y liberación para ayudar a garantizar que cualquier pez que no se conserve, ya sea cuando se esté pescando por deporte o porque no esté dentro de las regulaciones, tenga la mejor oportunidad de sobrevivir.

Es necesario empaquetar de nuevo lo que se acercó hasta el río, además de recoger cualquier basura que se vea mientras se esté en el agua, además de asegurarse de conocer las regulaciones de pesca en la zona y las vías fluviales en las que se planea pescar, para lo que es conveniente consultar de antemano la normativa al respecto.

Los pescadores son los más interesados en cuidar el entorno y que se mantenga activa la limpieza de los ríos

Prácticas de conservación que ayudarán a garantizar que las poblaciones de peces prosperen y presenten oportunidades de pesca para las generaciones futuras de pescadores y a las que se deben sumar grandes dosis de paciencia y persistencia, inherentes a cualquier pescador.